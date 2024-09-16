人民幣走高　中資股吸引力提升

中國經濟動能持續增強，人民幣匯價及中資股全球市場吸引力有增無減。（大公報） 中評社香港9月16日電／大公報報導，美國即將減息救經濟，推動人民幣兌美元走高，匯價升值因素進一步提升中資股吸引力與回報率。根據華爾街大行數據，今年來流入新興市場股票基金接近千億美元，當中逾八成都是投入中國股票基金，證明外資持續看好中國。



美股泡沫危機未解，投資者無不趁著股市反彈大舉出貨，例如股神巴菲特及英偉達創辦人黃仁勳不斷減持美股，可見市場對企業盈利及經濟前景有保留。即使本周美國聯儲局很大機會減息，但能否穩住經濟存在很大變數，美元資產沽壓將難消，特別是美匯指數險守100大關，為逾一年低位，美元走弱，美國股債吸引力進一步下降。



就業數據轉壞 美匯拾級而下



其實，近期美國就業數據及企業業績轉壞，導致美元匯價拾級向下，7月至今跌約5%，非美元貨幣有運行，其中離岸人民幣兌美元在過去兩個多月上升逾2%，年內由跌轉升0.4%，升上7.09水平，有理由相信在弱美元之下，人民幣企穩回升。受到高溫、暴雨影響，8月中國工業增加值及消費品零售增長放慢至4.5%及2.1%，而首8個月固定資產投資增長亦減速至3.4%，但中國經濟韌性強、潛力大，基本面保持穩好，在產業及技術創新發展加快與擁有超大規模市場優勢，中國有能力克服內部經濟轉型及外部衝擊等挑戰與困難，繼續保持經濟長期向好。



科技自強自立 中國經濟向好



中國產業及技術創新發展見到成效，持續激發更多新增長點，支持經濟長期向好。事實上，中國製造業升級轉型加快，今年首8個月的高技術產業投資同比增長10.2%，增速比整體投資高出6.8個百分點。深化改革開放、創新發展、科技自強自立，是中國經濟長期向好的最大底氣來源。例如內地科技巨企華為集團無懼美國打壓，今年上半年實現銷售收入4175億元人民幣，同比增長34.5%。華為新推出的三折叠手機Mate XT預訂反應佳，風頭蓋過蘋果公司的iPhone16。

