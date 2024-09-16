中評社北京9月16日電／網評：外籍通行證受歡迎 繼續優化鞏固優勢



來源：大公報 作者：陳克勤



今年中央推出多項惠港政策，其中包括早前的非中國籍人員港澳永久性居民，可申領“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”。該項措施深受外籍居港人士歡迎，申請踴躍。截至今年8月31日，入境處共收到約51000宗索取資料申請通知書申請，協助辦理通行證，充分說明措施的受歡迎程度。



隨著國家進一步深化改革，對外開放，香港作為國家的重要窗口，更可與內地相關部門協商，進一步優化出入境措施，為外籍人士訪問內地提供更加便利的條件。



助力發展“總部經濟”



目前而言，“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”政策，配合早前公布的外國在港公司人員“一簽多行”到內地，已經能夠較好地滿足外籍在港人士便利往返內地的需求。這些措施的推出，對於有意發展“總部經濟”的香港，無疑是有很大的幫助。跨國企業在香港建立區域總部和分部，很大的目的便是希望利用香港以拓展其在內地的業務和市場。



據傳媒報導，香港英國商會有約98%的香港永久居民會員已申請通行證。而筆者與其他外籍團體的接觸中，亦發現在港外籍人士對通行證的反饋十分熱烈。民建聯亦為少數族裔團體舉辦多場活動，協助他們申請通行證。現時的通行證有效期為5年，有意見希望可進一步延長至10年，與中國籍香港永久居民看齊。而辦理通行證後，這些外籍人士亦可與香港居民一樣，使用自助通關通道。這一點亦受到不少外籍人士的贊許，令他們享受到自助通關的便捷。

