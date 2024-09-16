中評社北京9月16日電／網評：特區政府高度重視維護新聞自由



來源：大公報 作者：梅若林



香港記者協會日前聲稱，有多名記者及其家人、雇主，被人“起底”並以不同方式滋擾和恐嚇，形容香港新聞自由狀況堪虞云云。以記協過去造謠抹黑的劣跡而言，其言論有多大可信度無法不令人懷疑。但有一點可以肯定的是，香港是一個法治社會，不論任何身份背景，都絕不會“無王管”，特區政府更是高度保障新聞自由。若然真有記者受到騷擾或威嚇，執法部門必然會公正處理。



特區政府一直以來在維護新聞自由方面作出了巨大努力，也做了大量工作。從法律上來說，特區政府從沒禁止過任何人、任何媒體批評政府，不論是香港國安法和《維護國家安全條例》，都列明維護國家安全的同時，應當尊重和保障人權，依法保護根據基本法、《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於特區的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由。《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》亦作出了保障，列明指出政府措施、憲制、法例或司法上的錯誤，目的在於矯正錯誤或缺點，並不構成煽動意圖。



從未阻止反對意見



事實上，近來一些不乏爭議性的政策，例如垃圾收費、性教育教材，不少媒體都發表了相當強烈的反對意見。但政府從無禁止過這些批評的聲音，甚至有接納部分意見。這就說明，只要是建基於客觀理性，香港任何媒體都可以自由發表不同觀點和意見。



數據上，截至去年12月31日，本港共有90份日報，其中註冊報章部分，包括61份中文日報、11份英文日報、14份中英文雙語日報和三份日語報章。媒體數量在香港國安法頒布實施後不但按年上升，而且不少國際通訊社、行銷全球的報章和海外廣播公司，也在香港設立了亞太區總部或辦事處。這足以說明，特區政府對於傳媒的包容性，以及維護國安法律對新聞自由的保障，得到本地媒體和國際傳媒的充分認可。

