美降息周期料25個月　共減10次

金價走勢 中評社香港9月16日電／大公報報導，據獨立外匯分析員分析說，美國勞工部8月進口物價按月跌0.3%，預期降0.2%；出口物價按月跌0.7%，預期降0.1%。9月密歇根大學消費信心指數初值升至69，為4個月高位，超出預期；未來一年通脹預期降至2.7%。



市場消息指出，美國聯儲局官員正就減息幅度辯論，市場料美聯儲仍有機會減息0.5厘，掉期交易員預期，減息0.5厘的機會回升至40%。



不少投資者堅持，美聯儲本周減息0.25厘的預測不變。惠譽估計，美聯儲9月開啟本輪減息周期，9月至12月期間的三次議息會議將逐次減息0.25厘，明年合共減息125點子，後年進一步減息75點子，才結束本輪減息周期。



因對通脹有顧慮，減息步伐溫和，整個減息周期歷時25個月，期內共減息10次，每次減息25點子。



芝加哥商品交易所（CME）美聯儲監察工具顯示，美聯儲於本周四減息25點子可能性僅為57%，較一天前的87%相比大幅下降。美匯指數上周五收市，在101.11水平整固，下方支持100.40、99.80。



金價曾見2586.1美元 創新高



現貨金價連續兩日刷新紀錄，上周五一度升1.07%至每盎司2586.1美元；收市報2579.01美元，仍漲0.79%。



由於市場已經普遍預期美國減息，料金價升至歷史新高後，黃金市場不會出現大幅價格波動，觀望本周四公布的瑞士黃金出口量，可能會再次出現高水平。由於7月底大幅削減進口稅，預計對印度的出口將保持高位，而流入黃金交易所基本ETF的資金反映，對英國和美國的黃金出口也將維持在高水平。現貨金下方支持2520、2480、2400美元。



油價先升後跌，紐約期油一度抽高1.96%，每桶高見70.32美元；收市轉跌0.46%，報68.65。布蘭特期油回吐0.5%，收報71.61。



憂慮美國產油活動受飓風影響，紐約期油下方支持68.40、65.20、62.80美元。