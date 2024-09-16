﻿風暴“鮑里斯”襲中東歐至少7死

中評社北京9月16日電／據大公報消息，據法新社報導：風暴“鮑里斯”（Boris）吹襲中東歐，移動緩慢的低氣壓為區內多國一日間帶來相當於尋常一個月的雨量，引發百年一遇的大雨和洪水。截至香港時間16日凌晨，風暴及洪水導致至少7人死亡，其中波蘭1人溺亡，奧地利1名消防員應對洪水時殉職，羅馬尼亞5人死亡。



自上周四起，奧地利、捷克、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克的大片地區遭受大風和暴雨的侵襲，部分地區遭遇洪水淹沒民宅，公共交通和電力癱瘓。



羅馬尼亞受災最嚴重的是東南部加拉茨縣，約5000間房屋被毀、1.5萬民眾受影響。當局動用軍艇和軍機疏散數以百計居民。60歲的加拉茨縣居民索菲亞表示，“水衝進屋內，毀壞墻壁和家具。她說：“洪水卷走了雞、兔子和所有東西。它奪走了烤箱、洗衣機、冰箱。我一無所有。”



波蘭總理圖斯克15日表示，“我們已確認第一宗溺水死亡個案，發生在波蘭西南部波蘭與捷克交界的Klodzko地區”，該地區是此次洪災的重災區。約有1600人已撤離Klodzko，波蘭當局已召喚軍隊支援消防員。



另外，奧地利東北部的一名消防員在下奧地利地區的洪水中喪生，該地區已被列為自然災害區。下奧地利州的緊急服務在一夜之間出動近5000次，洪水將許多居民困在家中。



在捷克，警方15日通報有四人失蹤。14日有1輛載著3人的汽車摔入利波瓦拉茲涅附近的史達裡克河，目前仍在搜索中。另一人在東南部被洪水卷走後失蹤。該國南部的一座水壩潰堤，洪水淹沒了下游的城鎮和村莊。