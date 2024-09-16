﻿哈里王子40歲生日　收700萬英鎊“利是”

中評社北京9月16日電／據大公報消息，據法新社報導：英國哈里王子於當地時間15日年滿40歲。當天，他收到了來自王室以及兄長威廉王子的生日祝福。同時，他還將獲得曾祖母伊麗莎白皇太后的“大額利是”，金額高達700萬英鎊（約7164萬港元），且不用繳稅。



據報導，英國伊麗莎白皇太后生前用約1.2億美元的財產中的三分之二替王室家族設立了信托基金，用作將遺產分配給各名曾孫。由於目前英國規定，僅會對捐贈者死前7年設立的信托基金徵稅，而皇太后去世時間剛好避開徵稅門檻，因此哈裡不用繳交任何稅。據報導，哈裡收到的這筆金額比其兄長威廉40歲時收到的金額要多。英媒報導稱，威廉王子對於哈裡已不履行王室職務，卻能繼續獲得這筆款項感到不滿。



自哈裡和妻子梅根2020年宣布出走，並搬到美國加州後，他與英國王室的關係就日益緊張。不過，哈裡15日生日當天，英國王室的官方X賬戶發布一則生日祝福：“祝蘇塞克斯公爵（哈裡的王室稱號）40歲生日快樂！”據悉，這是自2021年以來，查爾斯三世首次在小兒子生日當天送上祝福。威廉和妻子凱瑟琳的官方X賬戶也轉發該帖並獻上生日祝福。



哈里王子則於生日當天與妻子和孩子們在加州舉行私人慶祝活動，之後將與朋友們一起出游度假。