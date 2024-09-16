﻿“星際客機”返航　被“遺棄”太空人難過

中評社北京9月16日電／據大公報消息，執行美國“北極星黎明”任務的4名非職業太空人15日搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的“龍”飛船返回地球。有人歡喜有人愁，原本預計待在太空8天，卻將被迫滯留長達8個月的兩名美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯日前表示，目送發生故障的波音“星際客機”空載返回地球，內心感到難過。



【大公報訊】61歲的威爾莫爾和58歲威廉姆斯6月5日搭乘“星際客機”升空，6月6日飛抵國際空間站，原定執行為期8天的任務，6月14日脫離空間站返回地球。然而“星際客機”途中發生推進器故障及氦氣洩漏等問題，美國太空總署（NASA）認為載運人員返航風險太高，決定讓他們在太空站待到明年2月，再搭乘太空探索技術公司（SpaceX）的“龍”飛船返回地球。



當地時間9月6日18時04分，“星際客機”飛船脫離對接口，離開國際空間站，在沒有載人的情況下啟程返回地球，在美國新墨西哥州的白沙太空港地區著陸，沒有發生重大問題。



沒時間完成系統測試



當地時間13日，威爾莫爾和威廉姆斯在國際空間站通過視頻連線，接受傳媒訪問。威爾莫爾說，“我相信我們原本可以利用‘星際客機’返回地球，但我們只是沒有時間了。”威爾莫爾解釋稱，他們無法及時完成“星際客機”機載系統測試，無法確保其能安全載人返回地球。



威爾莫爾也直面此次飛行一連串的失誤，並表示自從他們的任務開始以來，一直都有“一些艱難的時刻”，而看到“星際客機”在沒有他們的情況下返回家園也感到難過。威爾莫爾與威廉姆斯現在都已被列為國際空間站正式工作人員，參與日常維護及實驗。



據報導，兩名太空人滯留國際空間站，對於他們在地球上的家人也是一種挑戰。在國際空間站“加班”多個月，威爾莫爾將錯失與家人共處的時光。威廉姆斯則說，她很想念她的家人和寵物，並對於錯過今年秋冬的一些家庭活動感到失望。

