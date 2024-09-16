盧寵茂：助力醫療創新成為新質生產力

2024海峽兩岸暨港澳地區醫學前沿論壇昨日舉行。（圖源：大公報） 中評社北京9月16日電／據大公報報導，醫管局昨日與中國醫學科學院聯合舉辦2024海峽兩岸暨港澳地區醫學前沿論壇。國家衛生健康委副主任暨中國工程院院士曹雪濤、中國工程院院士王銳、中國工程院院士董家鴻、中國科學院院士宋爾衛和中國工程院院士陳肇隆等出席並發表主旨報告。



曹雪濤在致辭時表示，海峽兩岸同根同源、血脈相連，在醫學前沿領域有著廣闊的合作空間，希望今後進一步加強科研合作，促進人才交流，分享醫療資源，提高醫療服務質量，優化醫療服務效率。希望各位以本次論壇為契機，為推動醫學前沿技術發展，為民眾創造更美好生活而努力。



醫務衛生局局長盧寵茂在致辭時表示，論壇提供機會讓海峽兩岸及港澳地區對如何合作深化醫藥衛生體制改革和促進醫療高質量發展，並推動新質生產力作深入討論。特區政府擁有國際化的高水平醫療專業和高效率醫療衛生體系，香港各項醫療健康指標與醫療效率評分領先全球。特區政府主動把握“一國兩制”制度優勢，一方面背靠祖國，融入國家發展大局，同時聯通世界，在國家對外改革開放中積極發揮作用。國家“十四五”規劃提出以香港作為國際創新科技中心，特別強調生物醫藥技術創新。醫療創新可推動醫療高質量發展，也能成為新質生產力。



加強與大灣區協同合作



盧寵茂說，特區政府會繼續積極主動與粵港澳大灣區協同合作，於河套深港科技創新合作區香港園區建設粵港澳大灣區國際臨床試驗平台和先進生物醫藥技術產業中試轉化基地，發揮“引進來，走出去”的角色，力爭發展成為國際醫療創新樞紐。



前沿論壇設有兩個青年論壇，邀請內地、台灣、香港和澳門的專家參與，旨在透過各專家發言，加深對彼此尖端醫療技術與臨床應用的瞭解，同時為海峽兩岸四地的專業人士提供交流機會，以推進未來深度融合。