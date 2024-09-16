全球腦退化症人數　26年內料達1.53億

左圖：每年九月是“世界腦退化症月”，賽馬會耆智園與七間合辦機構於9月1日至9月30日期間，安排流動宣傳車游走各區，為懷疑患上腦退化症人士即場進行測試。右圖：香港面對人口老化問題，長者患腦退化的人數將越趨增加。（大公報） 中評社香港9月16日電／大公報報導，世界衛生組織的數據顯示，全球有逾5500萬腦退化患者，當中六成至七成屬於阿茲海默症。今年七月，權威醫學期刊The Lancet《刺針》委員會發表報告指出，預計2050年或之前，全球腦退化症人數或較2019年增加近兩倍，達到1.53億人。



腦退化症患者主要是60歲或以上人士，年紀越大，出現腦退化症的機會越高。居住於發達國家的人越來越長壽，以美國為例，65歲以上患有腦退化的人口，預計到2025年將達710萬。港人平均壽命全球第一，意味患腦退化症的人將增加。



80%國家沒制定應對計劃



性別與腦退化症的出現率沒有很大關係，但男性多較早出現腦退化症，或因血管問題而引起腦退化症，女性則多在70歲或之後，才出現腦退化症。



根據經濟合作與發展組織（OECD）報告，全球超過80%國家仍然沒有就腦退化帶來的問題，制定全國性的應對計劃。即便在OECD成員國之間，大部分國家仍有逾半患者未獲得醫生的認證確診，導致無法及早延緩衰退情況。