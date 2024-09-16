香港推腦退化檢測　盼3年識別1600患者

賽馬會耆智園及中文大學醫學院舉辦賽馬會“智康健”腦退化檢測及社區支援計劃。（大公報） 中評社香港9月16日電／大公報報導，隨著年齡增長，不少長者會出現記憶衰退情況，因而擔心患上腦退化症。賽馬會和香港中文大學醫學院及七個醫療衛生機構推出腦退化檢測。最新測試結果顯示，年齡每增加一歲，認知能力合格率下跌一成，教育程度也是腦退化症的風險因素之一，小學程度或以下的接受測試參加者，近五成人“需要關注”，中學和大專或以上程度，則衹有約24%和14%。



有學者表示，香港很多人也有潛在腦退化症風險，但最重要是“及早檢測，及早確診，及早介入”，方可更早作出關注，減慢腦退化的速度和提供支援。



香港中文大學醫學院在去年12月起，為超過6300名市民進行網上認知測試，結果顯示，超過三成（30.4%）的參加者需作進一步認知評估，同時發現年齡每增長一歲，認知能力的合格機率減少10%。



教育程度是風險因素之一



此外，數據分析發現，60歲或以上參加者當中，小學或以下程度的參加者有近五成（46.4%）顯示“需要關注”，中學程度的參加者則少於兩成半（24.4%）顯示“需要關注”，大專或以上程度的參加者則衹有13.8%顯示“需要關注”，反映教育程度也是腦退化症的風險因素之一。



賽馬會耆智園總監、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系郭志銳教授表示，香港是老年化社會，長者人口占約兩成，越來越多人患上腦退化症，認知測試中被評估為“需要關注”的參加者，平均年齡高達78歲。

