做好“三個中心”　打造高端人才集聚高地

葉劉淑儀認為，產業發展得好，人才自然會來。（圖源：大公報） 中評社北京9月16日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會通過的《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》（《決定》）提到要支持港澳打造國際高端人才集聚高地，香港特區政府近年來亦大力推動“搶人才、留人才”政策，反映從上至下對人才的重視。葉劉淑儀認為，打造高端人才集聚高地就要有健康的產業發展，產業發展得好，人才自然會來。早前新民黨亦大力招募新丁，對此葉劉淑儀回應歡迎非本地人才加入葉太團隊，但前提是要符合崗位需求。



提升金融航運貿易中心地位



葉劉淑儀認為，打造人才集聚高地要先有健康的產業發展，“因為人才來港，也是看香港有無發展得好的產業，以及是否符合自己的職業發展路向。”她指，今次三中全會《決定》提到香港戰略地位時，表示要提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，即“三個中心”，故相信香港在繼續發展好金融、航運、貿易三個行業時，亦能吸引相應的人才到來。而近年推出的“高端人才通行證”相較於之前的專才計劃，葉太表示，是更方便人才在香港找工作。



新民黨今年陸續公布招聘啟事，問及今時今日的用人標準是否會有調整，葉劉淑儀表示要看具體職位需要。例如做地區工作，就會優先考慮熟悉香港的本地人；但像匯賢智庫都有請內地人士，惟對英文要求高，因工作上需要經常留意外國的評論文章；另外，持國際關係學位的人士會優先考慮。“我們很歡迎內地優才加入我的團隊，但前提要符合崗位需求。”