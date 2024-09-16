首座再造水廠　港年省4800萬食水開支

上圖：水務署表示，計劃在技術可行和合乎成本效益下，把再造水供應擴展至其他新發展區。下圖：石湖墟再造水廠採用了數碼孿生技術，以電腦模擬、分析及學習再造水生產過程和泵水設施的運作。（大公報） 中評社香港9月16日電／大公報報導，政府設於北區石湖墟的全港首座再造水廠，自今年3月起投入服務，已向上水的3間學校、4個屋邨及屋苑的居民供應再造水，預計全面投產後，每年可為香港節省約2200萬立方米食水消耗量，相當於節省逾4800萬元的食水開支。水務署並在安達臣道興建“中水重用”系統，預計今年底開始分階段供水。



發展局局長甯漢豪昨日在網志表示，本港供水系統現有三個主要來源，包括從廣東輸入的東江水、本地集水區收集的雨水及衝廁用的海水。隨著將軍澳海水化淡廠第一階段於去年底開始運作，為香港供水系統引入淡化海水後，位處北區石湖墟的全港首座再造水廠亦於今年3月20日投入服務，為香港供水系統引入再造水這個新的水資源。



每日產量可供52萬人使用



水務署工程項目統籌（工程管理）李駒廷表示，再造水是將污水處理廠的排放水加工處理後，可作非飲用水用途的水，用於衝廁、園境灌溉及清洗街道等。因應上水、粉嶺及附近新發展區人口增長，排污量增加，渠務署將石湖墟污水處理廠原址重建，增加污水處理量，並將污水處理水質的水平由二級提升至三級標準。水務署借此契機，在石湖墟興建再造水廠，為部分經石湖墟污水處理廠三級處理後的排放水，作進一步處理後生產再造水。



李駒廷稱，當古洞北、粉嶺北新發展區全部用戶入夥後，石湖墟再造水廠將全面投產，每日產量可達7.3萬立方米，供應約52萬人使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水消耗量，相等於8800個標準泳池容量。現時，食水每立方米造價約10元，再造水每立方米造價只需7.8元，若以2200萬立方米再造水代替食水衝廁，每年可節省逾4800萬元。



他稱水務署會持續檢視再造水供應，擴展至其他新發展區及仍使用食水衝廁的地區，包括洪水橋／廈村新發展區、元朗南發展區等，以進一步減少使用食水衝廁。



水務署並積極發展“中水重用”，即是從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆和洗衣機等地方收集的水，經處理後，用作衝廁等非飲用水用途。水務署正在安達臣道石礦場用地發展區興建“中水重用”系統，處理居民的中水作衝廁用途，預計於今年底開始分階段供水。