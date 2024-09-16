施政報告：加快高端行業發展　推動經濟增長

新民黨代表早前向行政長官李家超提交施政報告建議。（圖源：大公報） 中評社北京9月16日電／據大公報報導，2024年施政報告將於下月16日公布，新民黨早前發布關於施政報告的建議摘要，摘要內容涵蓋經濟、交通、創科、體育等多個範疇。新民黨主席葉劉淑儀上周接受《大公報》訪問時表示，今次的建議內容著重經濟發展和結構性改革。



葉劉淑儀認為，短期促進經濟的措施可包括成立新的基金以買入優質港股、將烈酒稅改為按量劃一徵稅等；至於長期的經濟發展則必須要靠創科轉型，大力發展新質生產力。＼大公報記者 湯嘉平



“我們的經濟﻿復甦其實慢過其他地方，所以今屆政府要更進一步推動經濟﻿復甦，我認為一定要向高端行業發展。”三年疫情令香港經濟遭受重創，葉劉淑儀表示，香港去年2月才與內地通關，而新加坡比香港早一年多開放關口。“現在航班、航線都不足，航空公司又好缺機師。”葉太相信，這些都是經濟尚未復常的體現。過去一年政府公布錄得3.2%的經濟增長，“（經濟﻿復甦）無預期咁快的。”



倡烈酒稅按量劃一徵稅



葉劉淑儀指出，中共二十屆三中全會通過的《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》的第七章中，提到要完善高水平對外開放體制機制，她認為香港更應該協助國家做進一步的改革開放，相信香港特區政府的宏觀經濟策略亦是如此。“所以也見到我們財政司的官員，自通關後都在不停地擴大自己的朋友圈，去到中東、東南亞等地區，擴大我們的戰略合作夥伴。”



在與內地融合發展方面，葉劉淑儀認為，香港首先要保持自己的優勢、發揮優勢，與內地城市形成優勢互補。香港的優勢包括成熟的法制體系，國際化的環境等。談及國際化的環境，葉劉淑儀指香港的零售業、高端餐飲其實一直都“做得好好”，光是“最佳酒吧”在香港就占了不少；然而香港的烈酒稅居高不下，影響高價酒銷售，若該稅項能寬免，相信能在短期之內有效推動經濟增長。



根據現行烈酒稅政策，香港對酒精濃度30%以上的烈酒，按稅率100%徵收從價稅，是世界上烈酒稅最高的地方之一，一直居亞洲之首。而在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計不多於30%的酒類，葡萄酒除外，其稅率為0%。

