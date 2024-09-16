何永賢：靈活放寬公屋乙類申請　顧基層需求

中評社北京9月16日電／據大公報報導，房屋局前日（14日）再次舉行過渡性房屋開放日，為陸續推出的大量過渡性房屋項目做宣傳，讓有需要市民有機會一站式瞭解申請詳情、項目細節等資訊。房屋局局長何永賢表示，隨著簡約公屋明年第一季起陸續落成，政府可以更靈活地照顧基層市民的基本住屋需求。由簡約公屋集中照顧已輪候公屋3年或以上的甲類申請者，過渡性房屋則可靈活照顧資產與入息符合資格、但輪候公屋未夠3年的乙類申請者，兩者分工互補，讓更多惡劣居所的基層市民有機會擺脫困境。



何永賢昨日在社交平台表示，開放日現場人頭湧湧，一度擠滿整個葵芳社區會堂，要作分流處理，而乘坐專車前往參觀不同過渡性房屋項目的市民也超過了100人。何永賢表示，現時已有不少過渡性房屋的甲乙類比例，因應項目的各自條件，放寬到六四比至五五比等。



何永賢說，不少熟悉有關項目政策的非牟利機構都十分清楚這個安排，希望社工團隊可以多向居民解說。她又提到，昨日在活動現場交流中，過渡性房屋營運機構都非常歡迎有關安排，分工能讓營運機構更好地照顧居民，基層市民也能按自己需要與實際情況作出選擇。



何永賢期望，簡約公屋、過渡性房屋這些社會工程可以一點一滴改變社會面貌，支援基層市民，盤纏香港已久的㓥房問題也可以逐漸有解決的契機。