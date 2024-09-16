走私貓狗猖獗　狂犬病隨時傳港

中評社北京9月16日電／據大公報報導，港人近年北上購物成風，惟市民切勿“貪平”訂購內地寵物偷運來港。大公報記者日前直擊內地有商戶售賣及安排走私動物來港，涉事的寵物店聲稱，價值數千元的名種貓，即日只需約半小時便可送達香港，而且不另收費；若付較高運費，更可將寵物直接送到買家地址。



本港的愛護動物團體及立法會議員擔心走私動物會令狂犬病傳入香港，希望特區政府部門能夠嚴厲打擊走私動物，更要教育市民偷運動物的後果，最終受害的往往就是無辜動物小生命。＼大公報記者 餘風、蘇榮（文） 盧剛昌、融媒組（圖、視頻）



在港寵物售價動輒上萬元，一河之隔的深圳相對便宜。在深圳人民路的多間寵物店均有出售名種貓狗，價錢由2000元至8000元人民幣（折合約2100至8700港元）不等，以這個價錢根本難以在港購買相關的寵物，因此店主坦言十分多港人來深圳購買寵物。



店主：即日買半小時可到港



大公報記者以顧客身份向羅湖區一間寵物店店主查詢，若將寵物運往香港是否可行？店主即時拍心口說：“無問題。”還說寵物最快購買半小時後便可送抵香港，記者可在沙頭角擔水坑村公廁接回寵物，不需另外收費，或者可選擇另外付費用予送貨平台，將寵物直接送到府上。店主又指該店更附送寵物一年保養，任何疾病都會送藥跟進，且已替寵物注射疫苗，並備有視頻紀錄，較一般的疫苗針卡更有保障。由於要在寵物店先付寵物全費，記者問及若遇到海關，動物被扣查怎麼辦時，店主仍再作擔保，只要付款就不是問題，多年來都是這樣做法。



來到福田區另一商場內的連鎖寵物店，店內貓隻和環境較人民路的要好，出售的貓隻價錢由3000元至1.5萬元人民幣（折合約3200至1.6萬港元），惟相對香港的貓隻價格仍算便宜。當大公報記者與店員溝通時，店員更毫不避忌表示寵物若要直接送到香港家中需另付1400元人民幣（折合約1500港元）運費，更指此費用全由司機收取。該店員補充說司機會來店舖接走寵物，再經陸路到港，寵物一般能在兩小時便送到客人家中，更堅稱被扣查的機會甚微，幾乎沒有出現。同樣地，該店舖會負責寵物的售後健康，若出現任何問題，都能退錢或換貓。此外，記者日前在福田區和龍華區一帶的寵物店觀察，看到不少人進入逗玩貓狗，當中不乏港人。

