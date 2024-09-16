﻿重慶留守兒童樂隊　大山深處樂韵悠揚

中評社北京9月16日電／據大公報消息，“玩樂隊很酷，但比這更酷的，是教會大山裡的孩子們玩樂隊。”重慶市巫山縣的大山深處，有一支名為“拿雲少年”的樂隊，由該縣三溪鄉田家小學石印教學點學生組成。27歲的莊濟宇是拿雲樂隊的指導老師，一到六年級的音樂課都由他負責。“這裡衹有二十多名學生，多數都是留守兒童。偏遠山區的孩子們，也需要藝術的浸潤，通過音樂吸取生長的力量，幫助他們找尋夢想，點燃對未來的希望。”在大山的褶皺裡，莊濟宇用一把結他、用音樂為大山裡的孩子們打開了一扇新的窗戶……／大公報記者 韓毅



一出長江之濱的巫山縣城，便是峻嶺莽莽。下省道、轉縣道，經過一條蜿蜒狹窄的掛壁公路，才能抵達三溪鄉田家小學石印教學點。石印教學點距巫山縣城40多公里，海拔近1200米，比縣城陡升了900多米。6名教師堅守於此，讓21個孩子能在家門口就近讀書。



音樂築夢 山間傳來結他聲



2021年夏天，作為定向師範生的莊濟宇，從重慶文理學院小學教育全科教師專業畢業，定向分配到“渝東北門戶”巫山縣就業，從此與巫山結緣。初到石印村，除了行李箱，大學就組樂隊的莊濟宇還背來了結他。“山裡的孩子大多是留守兒童，普遍羞怯、內向、不愛說話。除了書本上的知識，我想帶給孩子們不一樣的東西。”



聯想到自己也是因為彈結他變得自信開朗，正好石印村教學點缺音樂教師，莊濟宇便主動站出來教孩子們彈結他和唱歌，用自己的特長來豐富他們的生活。從2022年3月開始，莊濟宇堅持用結他上音樂課，從簡單歌曲入手，對孩子們普及彈唱知識。



“孩子們對結他充滿了好奇。有些和弦轉換，成人一般需要一個多月才學會，二年級的張雅琪練了半個月就會了，而且她非常有樂感，在極短時間內，能把幾個和弦順利換出來。”據莊濟宇介紹，如今，這個小女孩已經能背著那把大結他自彈自唱一首完整的歌曲了。

