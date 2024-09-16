﻿服貿會開放日　數字文旅產品瑰麗奪目

中評社北京9月16日電／據大公報消息，9月15日是內地中秋假期第一天，也是2024服貿會的首個公眾開放日，記者探訪首鋼園區，現場人聲鼎沸、熱鬧非凡。航天衛星、信息技術、醫藥等新質生產力領域新成果驚艶亮相，金融科技、數字文旅、智能體育等“專精特新”場景妙趣橫生……眾多參展者手持攻略，小推車、大袋子齊上陣，邊逛邊“薅”，滿載而歸樂不停。



文化融合項目多、數字化體驗豐富成為本屆文旅服務專題的一大亮點，吸引了眾多市民和遊客的目光。在北京文化產業發展成就展上，北京市委宣傳部與黑弓聯合打造的“最美長城”展項成為了絕對的焦點。4K無人機實景取材的畫面，配合數字電影級特效技術和數塊巨幅高清屏，為觀眾呈現了一幅幅壯麗的長城畫卷。觀眾們站在屏幕前，仿佛身臨其境，感受到了長城的雄偉與壯美。



在金融展區，各種免費禮品琳琅滿目。中國銀河證券的展位熱鬧非凡，“投壺”與“套圈”遊戲前人頭攢動。工作人員介紹，“套中目標即可贏取公司吉祥物銀小河徽章，技藝高超者更有機會將飯盒、不倒翁杯子及玩偶等精美獎品收入囊中，兩人合作累積的分數也能共同兌換大獎。”記者在現場觀察到，許多年輕人早已做好攻略，拉著小推車、挎著大袋子，一路逛一路領，塞得滿滿當當。