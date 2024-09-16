島內學者：台灣不應淪為美國霸權主義的炮灰

中評社北京9月16日電／據新華社報導，台灣民主文教基金會等機構14日舉辦主題為“強權即公理：這就是美國——‘9·11’事件後的美國霸權”的學術研討會，邀請島內知名政治學者剖析美國霸權主義及其對兩岸關係的影響。多數與會學者認為，美國霸權主義行徑危害世界與台海和平穩定，台灣應停止配合美國的對抗思維，避免淪為美國的工具。



台灣民主文教基金會創辦人關中近期出版新著《強權即公理：這就是美國》。他在封面中如是總結美國霸權主義：美國認為它擁有這個世界，認為它的霸權不容挑戰。但美國又擔心會失去對世界的掌控，所以美國是活在幻想和恐懼中的國家。冷戰結束後，美國已由一個孤獨的強權進一步成為一個不講理的霸權和超級的流氓帝國。



關中在當天發表主題演講時表示，美國為控制世界、維持霸權，窮兵黷武、債台高築，忽視國內問題，造成內爭嚴重、貧富差距擴大、政治兩極化。美國雖仍是霸權，但其實力一直在下降，今天世界整體呈現“東升西降”。然而，美國當下的意識形態卻是“我可以，但你不可以”，它看不起任何國家，看不清世界變化，也不清楚自身角色。美國在做盡壞事後，還認為自己清白無辜，認為自己發動戰爭是為了和平，這是天大的笑話。



台灣大學政治學系兼任助理教授陳麒安認為，美國霸權主義下的戰略制定包含非常多不切實際的目標，過度誇大了美國所面臨的威脅。因此，美國必須付出更多成本去追求其目標，但實際上不僅目的無法實現，更損害美國的國家利益。在美國的外交政策中，“自由民主”早已淪為口號，霸權主義的做法實際上只服務於美國政治精英的利益盤算。



台灣“風傳媒”主筆張鈞凱指出，美國反華好戰人士將“修昔底德陷阱”奉為其霸權主義衰落與恐懼下尋求對抗與戰爭的借口。但就連這一概念的提出者艾利森都強調“修昔底德陷阱”並非必然。近年來，中國大陸提出新型大國關係等理念，體現了“己所不欲，勿施於人”等中國智慧對世界的看法。可惜如今台灣當局跟隨美國，接受“零和博弈”謬論，出現“抗中保台”論調。若繼續如此，台灣只能在民粹“抗中”與挫折悲觀間沉淪迷茫下去，錯失化解分歧、避免衝突、尋求發展的機會。



台灣該如何應對美國的霸權主義，並妥善處理兩岸關係？關中會後就此受訪表示，大陸發展速度之快，讓傲慢自大的美國感到威脅而又不知如何自處。美國在台海的軍事力量沒有優勢，台灣要看清現實，不能被美國利用而充當炮灰，島內政黨要為台灣百姓利益著想。



台灣兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，在當前複雜的台海形勢下，兩岸要思考如何為同胞謀福祉。美國霸權主義最常見的做法就是搞“代理人戰爭”，台灣要千萬小心，不能成為其中的引爆點。他呼籲島內學者向賴清德當局建言，要維護兩岸和平、促進兩岸合作，這不只是讓兩岸同胞避禍，也是為區域和平穩定作貢獻。



“兩岸同屬一個民族，我們沒有深仇大恨，必須坐下來好好談。”關中表示，兩岸實現和平統一或許是個漫長的過程，但只要兩岸和平相處，台灣就能安身立命，兩岸就會互利共贏。