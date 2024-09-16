九國設計師參展　交流動漫創意

中評社北京9月16日電／據大公報消息，香港動漫電玩節執行總裁梁中本介紹，“此次大灣區動漫電玩節聚焦於精選性、國際性、娛樂性三個特色，讓深港消費者可以深度參與。”香港知名潮玩設計師馬志雄為此次大灣區動漫電玩節策劃的“2024深圳潮巨匠月來越好玩”展區，匯集了來自中國、法國、阿根廷、日本等9個國家的設計師參加展會。



記者在展會現場看到，這些設計師各自擁有一個小小的攤位，但大多都是設計師自己親手製作、繪制的小小擺件、潮玩，每一個都獨一無二，傾注了設計師的心血，吸引了很多參觀者。“動漫文化是世界性的，漫展應該做到的就是提供機會，讓世界各地的動漫參與者匯聚和交流。”梁中本介紹，國際性是此次展會的特色之一，文化交流才是動漫展的辦展使命，因為衹有文化交流才可以激發創意、擴闊視野和提升水平。



梁中本表示，此次展覽主要參展商中最重要的組成便是精選的“香港代表隊”，其中有參展商自己的IP貨品、國際知名品牌的授權周邊，也有香港展的國際玩具設計師、香港老牌與新秀漫畫家等。“我們的舞台準備了很多表演節目，有動漫歌手、聲優、世界頂級Cosplayer、偶像女團、漫畫家現場示範。娛樂的另一面體現在精神滿足，這就來自豐富的動漫周邊及原創產品的擁有與收藏。”梁中本說。