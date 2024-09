﻿灣區動漫節深圳開幕　港式創意火熱迸發

中評社北京9月16日電/據大公報消息,胖墩墩的嫦娥、穿著宇航服的月兔、正在等待滿月的公仔……今年中秋,香港潮玩設計師馬志雄召集了9個國家及香港的設計師,以中秋節為主題進行創作,於深圳福田會展中心舉辦的2024首屆大灣區動漫電玩節中展出,吸引了眾多大灣區遊客觀賞消費。此次大灣區動漫電玩節從9月15日持續至17日,為香港動漫電玩節25年來首次登陸深圳,眾多香港知名玩具企業、IP管理公司以及獨立設計師均北上參加。\大公報記者 胡永愛



香港動漫電玩節執行總裁梁中本表示,“香港動漫產業在過去的幾十年裡發展得很成熟,此次香港動漫電玩節組委會聯合主辦該展覽,就是希望把香港的動漫發展成果帶到深圳來,促進大灣區動漫產業融合和文化交流,以期發現和抓住更多的機會。”



以潮流形式 慶祝傳統節日



在大灣區動漫電玩節現場,最受關注的莫過於一個特別展出──月亮代表潮玩心Figure展。香港知名潮玩設計師馬志雄邀請了世界各地的潮玩設計師,以中國傳統佳節中秋節為主題做出一件獨一無二的作品。“我提前給設計師們發送了中秋節的相關資料,他們進行理解、想像後,用近2個月的時間創作出來。”馬志雄表示,收到作品時非常驚喜,“很有創意、很有趣!”



其中,來自印度尼西亞的女設計師Silvia Tampi的作品《LOVE YOU TO THE MOON AND BACK》被馬志雄安排在了顯眼的位置,吸引眾多參觀者駐足。她以中國神話故事為原型,創作了嫦娥與後羿兩個角色,“這件作品是為了慶祝他們‘永遠的愛’。”



嫦娥和後羿被設計為憨厚胖胖的樣子,旁邊的月兔也加上了紅綠色的花紋,“她顛覆了傳統形象,換了一個版本,是很不一樣創意!”馬志雄介紹,很多參展設計師所屬的國家並沒有中秋節,這次展會不僅可以讓他們瞭解中國傳統文化,也能讓內地消費者看到不一樣的設計風格,“未來我們希望以端午、重陽、春節等其他節日為題,繼續這樣的特展。”