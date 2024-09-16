由“起飛”到“彈射”　“馬甲團”換新裝

中評社北京9月16日電／據大公報消息，航空母艦由於飛機起降聲音嘈雜，崗位複雜，人員眾多，為了便於識別和管理，不同站位、不同任務的官兵，身著不同顔色的“可視化”的服裝，被譽為“七彩馬甲團”。隨著福建艦的海試，航母新添了許多彈射保障系統的戰位，這是山東艦、遼寧艦所不具備的。



在福建艦甲板上，負責電磁彈射系統的官兵，根據分工不同，身著背後印制有“彈射”字樣的不同顔色的馬甲。在《淬火》中亮相的有“黃馬甲”、“綠馬甲”、“白馬甲”等。



“黃馬甲”主要是指揮類崗位，大多是引導員，負責艦載機的轉運、放飛、回收等。站在電磁彈射控制室內負責按下“彈射”鍵的操作員，就是“黃馬甲”。而遼寧艦和山東艦上的“黃馬甲”，背後則印制“起飛”字樣。這是滑躍型航母與彈射型航母的顯著區別。



“綠馬甲”屬於彈射器與飛機維修戰位，需要確保電磁彈射器導軌等性能良好，能夠正常進入彈射。“白馬甲”屬於安全監察、醫務、政工等戰位以及臨時上艦人員。



此外，航母上還有紅、藍、紫、棕各色馬甲。“紅馬甲”的戰位是危險與安全管控戰位，如掛彈、消防、飛機失事救護等；“藍馬甲”是調運與供氣保障戰位；“紫馬甲”是燃油補給戰位，為艦載機加油充電；“棕馬甲”屬於機務人員，負責艦載機飛行前檢查、飛行後維護等。