盼月圓人團圓——兩岸同胞在閩共迎中秋佳節

中評社北京9月16日電／據新華社報導，台上，二胡獨奏、古風舞蹈、非遺武術展示等傳統文化節目接連上演；台下，兩岸同胞一起賞月、剝柚、吃餅……中秋節前夕，在福州市台協會組織下，500餘位兩岸同胞歡聚一堂，暢敘鄉情鄉誼。



來自台灣南投的福州大學大一新生張鑫方第一次在大陸參加中秋聯誼活動。“兩岸有很多相同的中秋習俗，尤其是團圓的寓意，是兩岸對中秋節共同的情感寄托。”她說，雖然不能和家人在一起過中秋，但她打算和同學相約在鼓山賞月。



在舉杯共飲的時刻，許多台胞通過視頻電話向在台灣的親戚朋友送去節日祝福。福州市台協會會長蔣佩琪說，每年中秋佳節之際組織台商台胞聚在一起，讓大家在福州同樣能感受到家一般的溫暖，同時也為他們搭建結交朋友的平台，在學習、生活、就業創業等方面提供幫助和支持。



在廈門，兩岸同胞迎接中秋節少不了“博餅”這一項閩台地區特有的活動。根據廈金兩地的民間傳說，這一活動與民族英雄鄭成功密切相關，最初是為緩解士兵們的鄉愁，至今流傳數百年。2008年，“中秋博餅民俗”入選國家級非物質文化遺產。



日前，廈門市台商投資企業協會舉辦了中秋博餅聯歡晚會，兩岸同胞一起博餅、話家常。搭乘廈金“小三通”航線從金門來廈門參加中秋活動的中國國民黨籍民意代表陳玉珍說，她雖然經常來廈門，卻是首次來參加中秋博餅活動，一來就被現場的熱鬧氛圍感染了。



“中秋是我們中國人講究團圓的日子，這樣的活動讓大家聚在一起享受團圓的溫馨，也希望通過大家的努力讓兩岸真正團圓。”陳玉珍說。



在泉州，福建省台聯、泉州市台聯、泉州台商投資區聯合舉辦“鄉親相愛一家人”中秋聯誼活動。台胞們圍坐在一起，動手製作月餅，然後品團圓福餅、喝高山茶。



在“台胞講給台胞聽”環節，台灣老字號品牌“唯王”食品的職業經理人、台胞凌大偉分享了自己2018年來泉州打拼的故事。他說：“無論在台灣還是大陸，一樣明亮的月光，一樣味道的月餅，承載著一樣的思念，連接兩岸。”



“月餅很甜，心裡很暖。”在泉州台商投資區定居多年的台胞孫以文說，和大陸同胞一樣，台灣也格外看重這個“團圓節”，兩岸中秋習俗同根同源，寄托著中華兒女期盼月圓人團圓、家家喜樂平安的美好心願。