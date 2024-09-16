兩岸媒體在成渝見證融合發展新活力

9月11日，兩岸媒體參訪團在位於重慶璧山的精元（重慶）電腦有限公司參觀採訪。（圖源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，夏末秋初的巴蜀大地，萬木葱蘢、欣欣向榮。9月10日至15日，“走進雙城·見證成渝”兩岸媒體“雙城記”採訪活動在此間舉行，記者們走訪成渝多地，感受雙城發展脈動，觸摸巴蜀歷史文化脈絡，見證兩岸融合發展新活力。



來到位於重慶璧山的精元（重慶）電腦有限公司的加工車間，一條條全自動組裝的生產線開足馬力，每年超1700萬台筆記本電腦鍵盤在這裡誕生。“蘋果筆記本的鍵盤大部分由我們提供。”廠長吳清輝來自台灣，在重慶已工作5年。他介紹，這裡的員工多數是本地人，生產成本相對更低，有很大發展優勢。



這樣的優勢源於成渝地區完備的產業鏈配套及職教體系。成渝地區是全球最大的智能終端生產基地之一，全球約60%的平板電腦和約50%的筆記本電腦產自這裡，原材料、生產及運輸配套齊全。重慶西部職教基地院校提供了優質的人力資源保障。



“新質生產力的核心是基於信息科技的數字化和智能化，這些都是台灣產業競爭力的來源和發展重點。”兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘表示，成渝地區電子信息產業的發展，為兩岸企業融合發展提供了新機遇。



本屆“重慶·台灣周”上，渝台兩地簽訂兩岸經貿合作重點項目9個，投資總額達118.7億元人民幣。“大陸對台商台胞非常照顧，出台了很多優惠政策。”重慶市台灣同胞投資企業協會會長黃光志認為，大陸發展日新月異，兩岸融合不斷深化，希望台商台胞在交流合作中，持續共享大陸發展的紅利。



對台灣而言，成渝地區“西引力”與日俱增。“越來越多台資企業在這裡扎根生長，枝繁葉茂，我覺得兩岸合作前景十分光明。”走訪多家台企後，台灣梅花新聞網執行副總編輯宋秉忠表示，成渝地區雙城經濟圈和台灣雖相隔千里，但大有可為。



參訪團還在成渝感受了大陸汽車品牌的“狂飆”。系好安全帶、點擊屏幕上的“出發”選項，隨著方向盤的轉動，這輛衹有乘客的自動駕駛網約車緩緩駛出。



躲避障礙物、識別紅綠燈……從新鮮好奇、緊張忐忑，到慢慢信任，台灣時事評論員賴岳謙為安全舒適的乘坐體驗點贊。“自動駕駛未來在全球會很有市場，希望兩岸朋友都能來感受智能化出行帶來的便捷，這樣的體驗太特殊了。”

