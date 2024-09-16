擁抱大市場　共享新機遇——台企活躍服貿會

9月15日拍攝的2024年服貿會位於北京國家會議中心的台灣展區。（圖源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，橙黃的炸串、深紅的肉片、翠綠的蔬菜，儘管只是模型，呷哺呷哺在2024年中國國際服務貿易交易會上的展台依然讓人垂涎欲滴。過去每屆服貿會呷哺集團都沒錯過，今年再赴“服貿之約”。



“來了就有收穫。”呷哺集團副總裁張艶梅說，短短4天，企業已獲不少合作邀約。“還瞭解到更多倉儲物流等方面的技術信息，都對企業發展有幫助。”



今年服貿會台灣形象展區以“服務融合發展，共享民族未來”為主題，有47家台企參展，涉及餐飲、科技、金融、智能製造、現代農業等領域。



日前，台灣中高端餐飲品牌鼎泰豐宣布將關閉大陸地區（不含港澳）32家門店中的14家，引發一定關注。島內個別媒體借此大做文章，唱衰大陸餐飲市場及大陸經濟。



對於唱衰大陸餐飲市場的觀點，深耕大陸餐飲領域的呷哺集團並不贊同。“我們對在大陸的發展很有信心。”張艶梅說，“具體到呷哺經營的火鍋品類，火鍋食材多樣新鮮，符合大陸消費者日益提升的健康飲食需求，火鍋口味豐富多元，也能滿足不同地域大陸消費者的味蕾。”



據張艶梅介紹，呷哺集團將繼續在大陸新開門店，並加強產品研發，以實現更好發展。



下載App，登上騎行平台騎車，不用出門就能在手機界面暢享戶外騎行場景。捷安特公司的展台圍滿了參觀者，大家都想登上騎行平台一享騎行之樂。



今年是捷安特首次亮相服貿會。“開展以來，已有數百人來我們這裡體驗了，感覺熱度很高。”捷安特北京自行車俱樂部工作人員董寧笑著說。



董寧表示，近來大陸自行車銷量繼續上升。“相較於歐美市場，大陸市場潛力更大，實際表現更好，公司會繼續看好大陸市場，把握發展機遇。”

