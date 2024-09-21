中評鏡頭：瑞安汽車設計理念超前 推未來車

SedanEV概念車（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月21日電（記者 段曉魯）川渝高竹新區於2020年設立，打造“兩區一城”的經濟發展定位，在產業方面，重點建設先進製造業集聚區。日前，兩岸媒體人參觀園區內的瑞安汽車科技有限公司，瞭解公司的發展情況以及公司產品。



據瞭解，瑞安汽車是最早一批入駐川渝高竹新區的企業之一，也是西南地區最大的民營汽車設計、樣車製造企業。公司由重慶企業投資設立，在2018年遷至高竹新區。瑞安汽車專員廖女士介紹道，瑞安汽車是西南地區最大的民營汽車設計、樣車製作企業，公司主營業務包括，汽車製造設計、模型製作、展車、房車生產，主要服務客戶有長安汽車、一汽紅旗、廣汽集團，其中設計任務佔長安汽車50%以上，佔一汽紅旗30%以上。



瑞安汽車專員廖女士表示，公司搶抓國家大規模設備更新和“智改數轉”政策機遇，圍繞設計、檢測、生產管理進行硬件智能化改造，軟件集成應用，生產經營效益大幅提升，訂單每年增長10%以上，今年實現年產值2.5億元。此外，公司亦在今年1月成立德國慕尼黑設計分公司。



走進瑞安汽車展廳，一輛極具特色的“未來車”吸引了兩岸媒體人的目光，這輛Sedan EV概念車是由瑞安汽車科技公司所設計，提供給一汽紅旗的一輛電動概念車。這輛車從外觀來看非常有未來感，超低的底盤，平滑的車頂弧線，加上隱藏式的車門手把，非常具有動感，而車門的設計是向上開啟，猶如汽車的一對翅膀，十分酷炫。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

