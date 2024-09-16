富權：“小草”會否成為時代力量“回魂草”？

中評社香港9月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：“小草”會否成為時代力量的“回魂草”？以下為文章內容。



在民眾黨主席柯文哲身陷“京華城”弊案而被拘捕並羈押禁見後，最為幸災樂禍的，除了是民進黨之外，就是時代力量。該黨主席王婉諭在批評柯文哲的同時，也猛烈批評民眾黨用“示現菩薩”、“台灣曼德拉”來形容柯文哲，斥責民眾黨是“邪教組織”、新納粹主義政黨的做法。



王婉諭使用這種激烈程度超過民進黨的語言來攻擊民眾黨，除了是憎恨因為貪圖“不分區立委”名器，而從時代力量出走，轉投民眾黨，導致時代力量在“二零二四”大選中的“立委”選舉，無論是“區域立委”還是“不分區立委”，都是“顆粒無收”，甚至連“政黨選舉補助金”也領不到，而從曾經的“關鍵小數政黨”淪落為“泡沫小黨”之外，也可能是出於要把部分失去寄託偶像的“小草”，吸引到時代力量旗下，從而使得時代力量在“二零二八”的“立委”選舉中，重振輝煌，再次獲得“立委”議席並得以成立黨團，真正成為“立法院”內的“關鍵少數”，並還可以每年領取“政黨選舉補助金”的策略考慮。



實際上，在“二零二四”大選中支持柯文哲的“小草”，是一群“對民進黨失望，對國民黨不滿”的年輕人，因而被柯文哲“超越藍綠”的口號所吸引，並因為對民進黨和國民黨都抱有“貪腐”認知，而崇拜柯文哲的“清廉”表象。在柯文哲的系列弊案爆發後，尤其是那宗雖然還算不上是刑事犯罪，但卻因他們一分一毫地捐獻的“政治獻金”，竟然流進了以柯文哲的姓氏為稱謂的“木可”公司的口袋，而且由他們的捐獻而堆疊而成的“『總統』選舉補助金”，竟然有三分之二成為柯文哲的“私款”，還用來購買私人物業商業辦公大樓單位，讓他們對柯文哲的崇拜崩塌。因而有部分“小草”不再追隨柯文哲，變成“無根游離草”。如果時代力量也以“超越藍綠”，及現在因為缺乏“貪腐平台”而相對清廉的形象，向這部分“小草”招手，他們可能會為了尋求精神依托，而“流”向時代力量。

