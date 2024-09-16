美降息將至　內地企業喜憂參半

美聯儲降息，將令中美貨幣政策從反向變成同向。（資料圖片） 中評社香港9月16日電／美聯儲主席鮑威爾近日在傑克遜霍爾全球央行年度經濟政策研討會上表示，降息時機已到來。市場普遍分析認為，美聯儲當地時間9月18日將迎來多年來首次降息。此舉將推動人民幣升值和中國資產吸引力上升，增加了中國貨幣政策操作空間，將給航空、金融和地產等行業帶來投資機遇。然而，有人歡喜有人憂，人民幣升值將令出口企業競爭力下降，結匯也會損失加大。有港企老闆透露一年可能會有逾2，000萬元（人民幣，下同）匯兌損失。



文匯報報導，美國在新冠疫情期間大肆放水引發了高通脹，為抑制通脹，美聯儲在2022年3月至7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。過去一年間，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，為23年來最高水平。隨著通脹水平回歸正常和失業率上升，美聯儲將啟動降息以刺激經濟增長和就業，歐洲央行及其他國家銀行也將會跟進。降息潮來臨將帶來諸多方面的影響，其對中國資產是利好。



香港文匯報記者注意到，7月下旬以來由於全球市場預期美聯儲將降息，美元兌人民幣匯率從7月24日的7.2755一路震盪下挫，至9月6日已跌至7.0817，跌幅2.66%。



中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長餘凌曲接受香港文匯報記者採訪時認為，歐美降息擴大中國貨幣政策調節空間。因為當前中國仍然面臨較大經濟下行壓力，金融市場和實體經濟對貨幣政策進一步寬鬆的呼聲較高。歐美降息情況下，人民幣匯率及國內資金外流壓力將明顯減輕，這意味著中國貨幣政策空間進一步打開，有利於中國加強逆周期貨幣政策力度，為經濟穩步復甦提供良好貨幣金融環境。



資深知名財經人士李大霄表示，美聯儲降息將讓全球流動性緊張的局面得到緩解，中美貨幣政策也從以前的反向變成同向，就有利中國貨幣政策取得更好效果。美聯儲9月可能降息，今年內有可能降息100個基點。美元指數走弱將令人民幣走強，中國資產就會重新得到青睞，外資就有可能重新回流，令中國核心資產如股票和基金等重新上行。今年7月份外資有200億元進入債券領域。未來A股和港股市場將會得到青睞，恒生指數已從8月5日的16，698點漲到9月14日收盤的17，369點，一個月漲幅近700點或4.0%，表明外資流出後再度返回，帶來市場趨勢性的回暖。

