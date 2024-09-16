金價創新高　有望見2700美元

中評社香港9月16日電／美國8月就業數據遜預期，進一步加強市場對美國聯儲局的減息預期。在近期不斷發酵的減息預期下，金價創新高，期金首次升穿2600美元，現貨金上周五收報2577美元，未來料進一步升見2700美元水平。



大公報報道，目前美國聯邦基金利率區間介乎5．25至5．5厘，自去年7月加息0．25厘後，連續8次會議未有調整利率。市場曾預期美聯儲最早於今年初開始減息，但始終未有動作。不過，美聯儲主席鮑威爾在8月23日全球央行年會中給出明確信號，暗示減息時機已到。



經濟數據是美聯儲進行決策的重要參考。早前公布，美國8月新增非農就業人數14．2萬，低於市場預期，消息觸發美股大跌。美聯儲理事沃勒亦發表言論支持減息，認為可在適當情況下進行前置性減息，同時不排除大幅減息的可能性。



針對減息周期來臨，業界對於連創新高的金價繼續看好。渣打銀行分析師Suki Cooper認為，美聯儲減息將為金價帶來上行動力，未來或朝向2700美元。



不過，針對美國非農就業數據，有分析人士表示擔憂，指數據公布後金價一度大跌，這代表市場對減息幅度產生懷疑。有相關人士評論，「非農就業數據還沒有壞到需要減息0．5厘。」



另外，美國8月扣除食品和能源的核心消費物價指數（CPI）按月升0．3％，大過市場預期，市場估計美聯儲月中只會減息0．25厘。