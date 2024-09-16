福建：壓實責任　檢視整改優化發展環境

（來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，一場以“為優化營商環境提供司法行政部門法治支撐服務”為主題的專題會商會在福建省司法廳黨委會議室召開。該省司法廳黨委書記及班子成員、省紀委監委駐省司法廳紀檢監察組、省司法廳相關職能處室負責人齊聚一堂。



“這些信訪件反映出司法行政系統對律師、公證、鑒定機構等公共法律服務部門的人員監管還不夠到位、履職還不夠有力，必須舉一反三、檢視整改，助力推動我省法治化營商環境持續優化。”專題會商會議上，福建省紀委監委駐省司法廳紀檢監察組負責同志通報指出去年以來公共法律服務專項監督工作開展情況及存在問題。



諸如此樣的專題會商，福建省紀委監委駐省司法廳紀檢監察組已組織召開了多次，與以往不同的是，此次專題會商由省紀委監委第一紀檢監察室派員參加並點評，是省司法廳黨委與派駐紀檢監察組圍繞“為優化營商環境提供司法行政部門法治支撐服務”專項監督開展的一次全面、深層次專題會商。



“組織召開專題會商會，是福建省紀委監委做強派駐監督工作的重點舉措之一。”福建省紀委監委第一紀檢監察室有關負責同志告訴記者，此次專題會商既是對省司法廳黨委履行主體責任的集中“體檢”，也是駐省司法廳紀檢監察組與省司法廳黨委同題共答、同頻共振、同向發力，助力法治化營商環境建設的有益實踐。



福建省紀委監委緊扣實施新時代民營經濟強省戰略，將推動營商環境持續優化納入政治監督選題，深化“知、督、促”工作機制，制定出台規範政商交往行為推動全面構建親清政商關係的意見，發布指導案例，列出監督清單、建立監督台賬，形成“發現問題、整改糾偏、深化治理”工作閉環，推動提升法治化營商環境“軟實力”。



在福建省紀委監委領導下，駐省司法廳紀檢監察組聚焦涉企立法、行政審批、執法監督等重點領域、關鍵環節，按照“選題立項、清單實施、過程把控、晾單評曬”的流程，逐項落實、逐個推動，以精準監督保障涉企執法規範進行，持續推動法治化營商環境建設。



“多層級、跨部門執法往往存在權責界限不明，溝通協作不暢，信息資源不通等問題。福建省一體化大融合行政執法平台將全省3939個行政執法單位、9.8萬名執法人員和相關執法事項納入監管，統一工作門戶，整合執法隊伍，集中平台辦案，既推動業務、執法、監管三方協同，又強化執法監督，最大限度減少‘擾民煩企’等問題，切實減輕企業制度性交易成本，打造更公正透明的法治化營商環境。”福建省司法廳法治督察處有關負責同志介紹。