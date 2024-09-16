中秋酒樓訂爆　港人歡聚做節

倫敦大酒樓昨日午市人山人海。 中評社香港9月16日電／明天是農曆八月十五中秋節，是一家人甚至家族大聚會齊齊過節、人月兩團圓的日子。香港不少市民提前在昨日（周日）做節，其中旺角一間傳統中式酒樓內人山人海，熱鬧非常，不少茶客需要搭枱。有年長熟客表示，年輕人愛趁節假外遊，中秋節日氣氛沒從前那麼濃厚，但中式酒樓保留許多傳統，能勾起昔日過節的集體回憶。該酒樓負責人接受香港文匯報訪問時表示，今年中秋期間訂座率與去年相若，剛過去的周末與後天中秋節翌日假期的晚市都幾近爆滿，但人均消費卻按年減少一成，幸近來日本、新加坡等旅客明顯增加，冀能透過港式點心重振香港美食天堂的品牌。



文匯報報導，中秋節臨近，香港特區政府由本月初起先後於全港多處舉辦綵燈會；多間商場亦舉辦中秋節市集。不過說到團圓慶中秋，自然少不了相約親友到傳統中式酒樓品茗或吃晚飯。香港文匯報記者昨日中午時分到旺角倫敦大酒樓直擊，當時正值午市，只見人山人海，熱鬧非常。



現場所見，部分為三代同堂的茶客，一圍枱幾近坐滿人；亦有一家三四口樂聚天倫；也有些是幾名長者高談闊論或一班青年分享近況的食客；亦有不少茶客需要搭枱。不論是未曾做節或已提早做節的茶客均表示，趁周日假期到酒樓飲茶是家人慣常聚會。



劉氏夫婦帶同兩歲兒子，與幾個家庭一行近十人到場品茗。一家三口居於青衣的劉先生表示，只要是公眾假期，多數會與外父外母、姨媽姨丈等長輩到該酒樓享受歡樂時光，順道飲啤酒開心一下。他說，傳統酒樓的點心俱為自家製而非預製，非常新鮮，價錢亦合理，“可以享受到香港傳統飲茶文化。”他指中秋節正日會再相約幾個家庭到其他酒樓晚飯做節，又祝願人人身體健康，兒子快高長大。

