雲南通報3起違規吃喝典型問題

（來源；新華社） 中評社北京9月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，為鞏固拓展清廉雲南建設以“小”見嚴糾“四風”“固堤行動”工作成效，狠刹“舌尖上的歪風”，強化警示教育，涵養新風正氣，現將近期查處的3起違規吃喝典型問題進行公開通報。具體如下：



1.昭通市巧家縣農業農村局黨組書記、局長劉禮向管理和服務對象攤派錢款，支付違規吃喝費用問題。2022年4月至2023年7月，巧家縣農業農村局黨組書記、局長劉禮以借為名、兩次向管理和服務對象“拉贊助”，資金用於支付購買高檔白酒、禮品以及單位接待費用，部分酒品被單位開展公務接待和劉禮個人聚會使用。2024年7月，劉禮受到黨內警告處分。



2.文山州馬關縣金廠鎮黨委書記劉自文擅自出借政府食堂，違規組織幹部職工等人參加可能影響公正執行公務的宴請問題。2024年1月3日，馬關縣金廠鎮黨委書記劉自文擅自同意管理和服務對象借用鎮政府食堂組織工人聚餐，並應邀組織金廠鎮幹部職工、電話邀約縣級部門公職人員參與聚餐。2024年6月，金廠鎮黨委副書記、鎮長代文武，副鎮長李茂陽受到誡勉處理。2024年7月，劉自文受到黨內警告處分。其他參與聚餐的人員分別受到相應處理。



3.臨滄市永德縣大雪山鄉人民政府四級主任科員雀太榮大操大辦女兒婚宴問題。2024年1月，永德縣大雪山鄉人民政府四級主任科員雀太榮在大雪山家中操辦女兒婚宴事宜，未按向組織報備的桌數控制宴請規模，超報備桌數4.3倍辦客事，事後向組織虛報宴請情況。2024年6月，雀太榮受到黨內警告處分。



違規吃喝問題嚴重損害黨的形象，容易滋生團團夥夥、利益輸送等政治和腐敗問題。全省各級黨組織要認真落實全面從嚴治黨主體責任，貫徹黨政機關習慣過緊日子的有關要求，堅持黨性黨風黨紀一起抓，鞏固深化黨紀學習教育成果，抓緊抓實幹部教育管理監督，持續夯實中央八項規定堤壩。廣大黨員幹部要以案為鑒、自重自省自警，堅決破除違規吃喝問題“小節論”“影響發展論”“行業特殊論”等錯誤思想，嚴以修身、防微杜漸，自覺抵制違規吃喝歪風。各級紀檢監察機關要聚焦關鍵少數、緊盯關鍵節點、突出重點領域，加大明察暗訪力度，嚴查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”“吃公款”等頂風違規吃喝問題；強化風腐一體糾治，深挖徹查酒局、飯局背後的請托辦事、利益勾兌、權錢交易等問題，堅決斬斷由風及腐鏈條，營造風清氣正的節日氛圍。