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韓國稱朝鮮再次向韓放飛氣球
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2024-09-16 16:16:18
韓方稱朝鮮放飛的氣球。（來源：大公文匯網）
中評社北京9月16日電／據央視新聞報導，韓國聯合參謀本部當地時間14日晚通報稱，朝鮮方面當天再次向韓方放飛氣球。
韓國聯合參謀本部表示，根據風向的變化，朝鮮放飛的氣球有可能飄到首爾和京畿道地區。聯合參謀本部提醒民眾注意氣球墜落。如發現落下的氣球，不要接觸，應及時通知附近的軍隊或警方。
朝鮮方面對此暫無回應。
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