國家防辦加派工作組赴上海協助指導防台風

（來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，今年第13號台風“貝碧嘉”預計於16日凌晨至上午登陸華東沿海。記者15日從應急管理部獲悉，國家防總15日針對安徽啟動防汛防台風四級應急響應，維持針對上海、江蘇、浙江的防汛防台風四級應急響應。國家防總辦公室加派1個工作組赴上海協助指導防台風工作，前期派出的工作組正在浙江開展工作。



據氣象部門預測，台風“貝碧嘉”將於16日凌晨至上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸（台風級或強台風級）。受其影響，15日夜間至17日，杭州灣、浙江東北部及舟山群島附近海域、上海沿海將有10至12級大風、陣風13至14級；浙江、江蘇、上海、安徽、河南等地部分地區有大暴雨、局地特大暴雨。



國家防總辦公室、應急管理部15日繼續組織氣象、水利、自然資源等部門聯合會商，視頻調度上海、浙江、江蘇、安徽等省份防指，研判台風“貝碧嘉”發展趨勢，部署防汛防台風各項工作。



國家防總辦公室負責人在會商中表示，台風“貝碧嘉”風力強、水汽足、局地降雨極端性突出，且主要影響的華東地區山地丘陵眾多、人口密集，又值中秋假期，人員流動大、重大活動多，洪澇地質災害風險進一步增大，防汛防台風形勢複雜嚴峻。



該負責人強調，要抓緊對行道樹、圍牆、廣告牌、玻璃幕牆、空調外機等易倒伏或易墜落物採取加固措施；嚴防江河洪水、山洪和地質災害、城市內澇，科學調度防洪排澇工程，落實群測群防措施，果斷提前轉移受威脅人員；要進一步開展隱患排查，對搶險救援力量預置和社會關停管控情況再檢查，對病險水庫和尾礦庫加密巡查；針對城鄉排澇不暢等問題要加強排水管網清掏；精細調度流域骨幹水利工程；廣泛發布預警信息和避險提示。



據悉，應急管理部針對上海、江蘇、浙江、福建等重點地區落實工程搶險力量3089人、裝備992台套、直升機5架、無人機通信平台6架、社會應急力量598人，協調做好搶險救援準備。