AI技術助力中外跨境電商釋放新活力

9月15日，在服貿會首鋼園區，參觀者在參觀展出的商品。（來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，在2024年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱“服貿會”）的展廳內，京東伊朗國家館展台前聚集了不少對展出商品很感興趣的觀眾。



“今年來我們展台參觀的觀眾多了不少，藏紅花、椰棗、大馬士革玫瑰精油、堅果等伊朗商品越來越受中國消費者歡迎。”京東伊朗國家館負責人陳詩洋介紹道。



“自去年服貿會上線以來，伊朗國家館目前已有近100個品牌的產品進行銷售，一直保持平均每月30萬元左右的銷售額水平。”陳詩洋說，借助平台的AI客服、AI直播等方式，國家館店鋪打開“流量大門”，讓中國消費者更加熟知我們的商品。比如平台定制的波斯形象AI主播全天24小時滾動直播，不僅比人工成本低很多，還是個不知疲倦的導購。



京東伊朗國家館是在中國電商平台運用AI技術進行跨境貿易的一個縮影。2024服貿會上，AI成為跨境電商亮眼的“標簽”，正助力中國跨境電商釋放新活力。



目前，全國已建立165個跨境電商綜試區。商務部國際貿易經濟合作研究院發布的《中國電子商務區域發展大數據分析報告》顯示，2024年上半年，中國跨境電商進出口1.22萬億元，同比增長10.5%，跨境電商企業主體數量呈高速增長態勢。



只要上傳一張產品圖或是關鍵詞，AI就能自動生成全套商品信息，商家發布商品的時間從原來的60分鐘縮短至最快60秒；AI自動接待功能，可以零時差全天候及時回復海外客戶……AI正從運營端、供應鏈端、消費者端深度賦能電商行業，不僅在國內電商市場應用廣泛，在跨境電商領域更幫助有效解決過去因語言、時差、供應鏈等因素造成的業務難點。



9月12日，阿里巴巴國際站在2024服貿會上宣布推出外貿AI化解決方案，包括採購尋源、智能搜索、智能發品、智能接待、智能物流等18個跨境貿易環節，都將有AI的全程介入，進一步簡化全球貿易流程。



阿里巴巴國際站中國供應商事業部負責人劉光俊介紹，目前已有超3萬家中小企業使用阿里巴巴國際站的AI生意助手，AI優化的商品量已超百萬。

