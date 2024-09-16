向新求質：中國文旅產業衍生新業態

（來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，古老的殿宇、恢弘的城牆，還有散落各地的自然遺產……曾經，參觀著名的景區景點是中國遊客旅行時的主要方式；如今，這個觀念正在發生變化。



正在天津舉辦的2024中國文化旅遊產業博覽會上，記者觀察到，在技術發展不斷跨越、消費理念不斷更新的背景下，中國的文旅行業正向新求質，衍生出了諸多新業態。



拉開遮光簾，眼前的房間被一面高達3米的顯示屏點亮。巨型恐龍悠閑緩慢地行走，五顔六色的小鳥在它們身旁往來穿梭，手指輕觸不遠處的水塘，魚群伴隨著水花跳躍而出……在數字交互、虛擬現實、增強現實等技術的融合中，中國重大考古發現——熱河生物群以“植物歷險記”探索體驗展的方式與人們見面。



“我們期待通過沉浸式場景化和互動體驗，將上億年前的白堊紀時代中國北方的植被和生物環境，更加生動具體地展示給觀眾。”本屆文旅產業博覽會展商之一、藝識流數字藝術機構創始人李金林說，該探索體驗展於2021年正式開展，截至目前已接待遊客超10萬人次。



以科技手段演繹文旅美學的沉浸式互動體驗空間，近年來在中國遍地開花，通過將跨越時間和空間的體驗“搬”到遊客身邊，為異地觀展提供了可能。



位於天津市和平區的天津數字藝術博物館中，由觸摸互動、3D全息投影和光影效果打造的敦煌壁畫藝術特展吸引了不少觀眾。暑期以來，這座三層小洋樓中舉辦了80餘場研學活動，累計接待青少年1800餘人次。



天津數字藝術博物館副館長任曉巍說，這種沉浸式、互動式呈現經典藝術作品的形式，能讓更多觀眾走近經典，為大眾文化生活帶來全新的體驗。



《2024中國沉浸產業發展白皮書》顯示，截至2023年，中國沉浸體驗項目數量已達32024個，創造近92.8萬個就業崗位，市場規模已達927億元，總產值達到1933.4億元，預計今年將突破2400億元。



除了通過技術豐富旅行體驗感的“形式之新”，中國也在改變以往“大項目、大投資、大建設”的文旅發展方向，旅遊正以更加親切、日常的姿態融入百姓生活，生發出以人為本的“內容之新”。

