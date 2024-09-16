尹錫悅施政好評率27%創新低

中評社香港9月16日電／韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter16日發佈的一份民調結果顯示，總統尹錫悅的施政好評率為27%，為尹錫悅執政以來的最低水準。



Realmeter受日刊《能源經濟新聞》的委託，于本月9日至13日面向全國18歲以上2503人進行了調查（可信度95%，抽樣誤差±2個百分點）。結果顯示，尹錫悅施政表現好評率為27%，較上一次調查下降2.9個百分點，刷新最低紀錄。前一最低紀錄為2022年8月首周的29.3%。差評率較一週前上升2.6個百分點，為68.7%，創下尹錫悅執政以來的最高值。前一最高紀錄為2022年8月首周的67.8%。



Realmeter方面分析指出，保守陣營和尹錫悅支援者的凝聚力鬆弛，導致尹錫悅施政支援率下降。尹錫悅夫人金建希涉腐疑竇發酵、在野黨堅持要求設獨檢組調查防汛兵殉職案、中秋物價走高等利空因素起到作用。



另外，Realmeter于12日和13日面向全國18歲以上1001人進行的政黨支援率調查（可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點）顯示，執政黨國民力量支援率為33%，較一週前下降1.6個百分點。最大在野黨共同民主黨為39.6%，較一週前下降0.5個百分點。祖國革新黨（10.7%）、改革新黨（4.2%）、進步黨（0.9%）分列其後。