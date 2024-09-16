美國特勤局挫敗一起疑似針對特朗普的暗殺圖謀

中評社北京9月16日電／美國聯邦調查局15日說，美國特勤局當天下午在佛羅里達州西棕櫚灘挫敗一起疑似針對前總統、共和黨總統候選人特朗普的暗殺圖謀。特朗普安全無虞，嫌疑人已被抓獲。



新華社報導，美國特勤局當天下午在新聞發佈會上說，這起事件當地時間13時30分發生在特朗普國家高爾夫球俱樂部附近，當時特朗普正在打高爾夫球。特勤局人員發現一名嫌疑人從球場圍欄中伸出槍口指向特朗普後立刻開槍制止。嫌疑人隨後駕車逃跑，稍後在相鄰的馬丁縣落網。事件中沒有人員受傷。



佛羅里達州棕櫚灘縣警察局長里克·布拉德肖對媒體說，嫌疑人當時躲藏在距特朗普約400米的灌木叢中，警方隨後發現一支配有瞄準鏡的AK-47突擊步槍，並根據目擊者提供的線索在馬丁縣將其抓獲。



美國聯邦調查局發表聲明說，該局已做出回應，正在調查這起疑似針對特朗普的暗殺事件。



特朗普競選團隊當天發表聲明說，特朗普處於安全狀態。特朗普本人也表示：“我很安全，很好!”



美國總統拜登和副總統、民主黨總統候選人哈里斯已經聽取事件通報。哈里斯在社交媒體上發文說，“暴力在美國沒有市場”。



今年7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒市舉行的競選集會上遭遇“未遂刺殺”。特朗普右耳被子彈擊傷，現場一名觀眾死亡，另外兩名觀眾重傷，槍手被特勤局人員當場打死。