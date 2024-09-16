【大 中 小】 【打 印】 美國撤出尼日爾後能否在西非找到新合作夥伴？ http://www.CRNTT.com 2024-09-16 16:06:49



中評社香港9月16日電／半島電視台報導指出，經過 11 年的國防合作和數百萬美元的軍事基地維護費用，美國本周正式從尼日爾撤軍，這一出人意料的分離被專家稱為對華盛頓在西非陷入困境的薩赫勒地區施加影響力野心的“打擊”。



兩國關係一度密切，美國在尼日爾建立了大型、昂貴的軍事基地，並從那裡發射偵察無人機來監視與基地組織和伊斯蘭國 (ISIS) 有關的無數武裝團體。



然而，這些關係在 3 月份破裂，當時，尼日爾軍政府於 2023 年 7 月奪取政權，取消了長達十年的安全協議，並告訴正在推動向文官統治過渡的美國說，在 9 月 15 日之前撤出駐扎在那裡的 1100 名軍事人員。



分析人士表示，幾個月來，美國既沒有完全與執政軍保持一致，也沒有完全反對執政軍。



一方面，華盛頓似乎準備與新的執政力量保持國防關係，但另一方面，它感到不得不譴責政變並暫停對尼日爾的援助。



12 月，美國官員訪問了該國，他們似乎在推動一項軍政府不感興趣的過渡計劃，這似乎是壓死駱駝的最後一根稻草，導致尼日爾政府發布了美國撤軍命令。



衝突監測組織美國關鍵威脅項目的非洲團隊負責人利亞姆·卡爾表示，“我認為，美國認為他們可以與軍政府合作，他們可以想出一個計劃來維持這種夥伴關係，但在政變發生幾個月後，很明顯美國和尼日爾有著截然不同的看法。”



卡爾補充說，“（撤軍）將削弱美國監控震中實際情況的能力。”他指的是尼日爾、馬里和布基納法索三國交界地區的衝突熱點，武裝團體在那裡占據主導地位。



隨著其最強大地區盟友的消失，美國非洲司令部 (AFRICOM) 現在轉向可能的新合作夥伴，儘管其選擇受到與俄羅斯的競爭限制，俄羅斯也在尋求在該地區發揮影響力。



包括美國非洲司令部司令邁克爾·蘭利將軍在內的美國高級軍事官員於 4 月訪問了西非沿海地區，包括貝寧和科特迪瓦，美國稱其與這些國家的領導人進行了“建設性對話”。



然而，由於從尼日爾撤軍猶如烏雲籠罩，專家表示，華盛頓現在必須採取平衡行動：以改進的、資源消耗較少的方式繼續執行監視任務，同時爭取達到在尼日爾取得的成效。



美國人在非洲



官員們經常說，美國認為在非洲國家維持軍事基地是監視武裝團體、在武裝暴力威脅日益加劇抵達美國家門口之前做出反應的重要方式。



自 2008 年以來，美國非洲司令部一直在 26 個非洲國家駐扎。但駐扎在乍得的約 100 名美國士兵也於 5 月被迫離開，因為乍得空軍表示，他們未能提供證明其駐扎在首都恩賈梅納附近空軍基地的文件。



美國在非洲的軍事存在



美國軍隊在非洲 54 個國家中至少有 26 個國家駐有軍隊。今年 3 月，尼日爾暫停了與美國的軍事協議，自 2013 年以來，美國一直運營著該地區最大的無人機基地。



美國非洲在東部，擁有 5000 名士兵的美國軍事基地萊蒙尼爾營位於吉布提的戰略位置，人員從那裡監視紅海以及也門胡塞武裝和索馬里的青年黨組織。美國軍隊還從多個基地訓練肯尼亞軍隊打擊青年黨，包括肯尼亞沿海拉穆地區的辛巴營。



與基地組織有關聯的“支持伊斯蘭與穆斯林”（Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin）組織、伊斯蘭國大撒哈拉分支和伊斯蘭國西非省被視為對西非內陸薩赫勒地區當地軍隊和美國等外國夥伴的最大威脅，防止這些組織擴張到沿海鄰國是美國的一項關鍵外交政策。



專家表示，美國從尼日爾撤軍清楚地表明，近年來華盛頓的軍事影響力已經大大減弱——至少在西非是如此。



這種萎縮在很大程度上是由於馬里、布基納法索和尼日爾領導人與前殖民大國法國關係惡化造成的。



在過去至少五年裡，在這三個飽受衝突折磨的國家中，民眾的反法情緒一直在暗流湧動，許多人質疑，自 2013 年以來，數千名法國和其他外國軍隊被派往該地區幫助遏制武裝團體，卻未能阻止武裝襲擊和大規模流離失所。



從 2020 年開始，當馬里、布基納法索、幾內亞、加蓬、乍得和尼日爾的軍隊通過一系列政變上台時，他們利用這些情緒來獲得支持。到 2023 年 12 月，已有 15000 多名法國、歐盟和聯合國部隊撤離了馬里、布基納法索和尼日爾。三國隨後在 2023 年 9 月成立的薩赫勒國家聯盟 (AES) 下聯合起來。



俄羅斯迅速採取行動填補這一空白，部署了數百名瓦格納集團戰士（現稱為非洲軍團）來增強當地軍隊。



對於美國來說，尼日爾 2023 年 7 月落入軍方手中是最重要的時刻。在前總統馬哈馬杜·伊素福 (2011-2021) 的領導下，該國似乎已經擺脫了政變的歷史，變得相對民主和穩定。



美國投入巨資，在尼亞美建造了 101 號基地，更大的 201 號基地位於阿加德茲——​​距尼亞美 914 公里（568 英里）——更靠近三國邊界暴力熱點，建造成本為 1.1 億美元，它是任何地方最昂貴的美國基地之一，這兩個基地共容納了至少 900 名士兵和額外人員，共計 1100 人。



德國智庫康拉德-阿登納基金會 (KAS) 的薩赫勒問題研究員烏爾夫·萊辛表示，“他們在那裡做得很好，” 美國無人機不僅充當眼線，向尼日爾軍方傳遞武裝團體位置的情報，而且美國人還對尼日爾軍隊進行訓練。



然而，烏爾夫·萊辛表示，美國在那裡的行動透明度成為一個問題。美國行動的幾個方面大多不為當地當局甚至美國立法者所知。2017 年 10 月，在尼日爾村莊 Tongo Tongo 的一次進攻任務中，四名美國士兵被伊斯蘭國大撒哈拉武裝團體 (ISGS) 伏擊身亡，國會對此感到震驚。



萊辛補充說，“[阿加德茲的] 村民非常懷疑，因為他們不知道發生了什麼，那裡發生的事情沒有多少透明度，”他指的是 201 基地。



觀察家和評論員對美國在那裡的行動總體上有多有效意見不一。



雖然尚不清楚美國無人機的監視是否直接導致特定武裝團體領導人被消滅，但卡爾表示，美國無人機的缺席似乎確實產生了負面影響。



他表示，“尼日爾的襲擊變得更加致命，涉及的武裝分子團體也越來越多，”他指的是自 7 月政變以來，美國軍隊和尼日爾軍隊之間的通信似乎開始中斷的那段時間，他並表示，在那之前，與鄰國不同，該國武裝團體的入侵大多局限於少數地區，部分原因是美國的監視。



然而，一些人質疑美國軍事存在是否真得有效果。



薩赫勒問題專家亞歷克斯·瑟斯頓今年 1 月在美國期刊《負責任的治國之道》中寫道，“如果美國空軍是為了支持追蹤主要目標，如果消滅這些目標並沒有從根本上破壞叛亂，那麼所有這些監視能力有什麼用呢？”



生死攸關



卡爾表示，對美國軍方來說，美國軍隊留在該地區很重要。雖然美國只在尼日爾設有基地，但它在加納、塞內加爾和加蓬都有駐軍。



卡爾補充道，“我認為，如果美國撤軍，這實際上就是在傳遞一個信息，即它不是一個好的合作夥伴。此外，如果各國面臨挑戰，它們會與任何人合作，包括俄羅斯，而這顯然是美國不想要的。”



由於與俄羅斯結盟的薩赫勒國家聯盟 (AES) 不是基地的選擇，鄰國加納、貝寧和科特迪瓦現在已成為美國外交努力的重點。這些國家都相對穩定，由平民主導，美國已經與這些國家的軍隊進行了聯合軍事演習。



美國非洲司令部司令蘭利是 4 月和 5 月前往貝寧和科特迪瓦的代表團成員之一，他於本周周四在一次數字新聞發布會上表示，已經與兩國政府進行了會談，並補充說，美國正在“轉向……志同道合、擁有共同價值觀和共同目標的國家”。



萊辛表示，沿海國家越來越容易受到武裝團體的威脅，因此，它們很可能會接受華盛頓的提議。貝寧、加納和科特迪瓦北部邊境地區武裝團體的暴力活動日益增多。5 月，貝寧軍隊表示，其部隊已在尼日爾附近東北部村莊卡裡馬馬消滅了 8 名不明武裝人員。



據《華爾街日報》本周報導，美國飛機和人員已被重新派往貝寧。據《華爾街日報》報導，那裡的一個美國空軍基地現在也正在翻新，以接收他們。



7 月，法國報紙《世界報》報導稱，科特迪瓦政府已批准在該國西北部城鎮奧迪耶內設立美國基地，然而，有關基地計劃的細節很少。



加納已經在阿克拉科托卡國際機場設立了美國陸軍西非後勤網絡，有人說，這相當於一個基地。



抗議者譴責美國增加駐軍



2018 年，數千人走上首都阿克拉的街頭，此前，議會簽署了一項價值 2000 萬美元的協議，該協議將使美國軍隊獲得使用加納無線電波和軍事空軍基地的權利，並允許其免稅進口軍事裝備。抗議者表示，美軍無論走到哪裡都會“製造麻煩”——暴力事件可能會破壞加納的穩定，這與許多西非人對美國海外軍事行動的總體印象如出一轍。



這可能是美國官員希望改變其在非洲做法的原因。蘭利將軍在周四的簡報會上表示，未來的行動將“由非洲主導，由美國支持”。



他補充道，“……我傾聽、學習，然後我們想出一個合作解決方案，以便能夠執行並向前邁進。”



萊辛表示，美國人將試圖保持比在尼日爾低調，但他們無論如何都可能面臨挑戰。



仍然存在的反西方情緒可能會引發對美國任何存在的普遍憤怒，而 AES 國家與許多鄰國的關係也不友好也無濟於事，這是因為像科特迪瓦這樣的國家在該地區的部分地區被視為法國的“傀儡”。



2022 年 7 月，馬里拘留了 46 名前往那裡為一家私營科特迪瓦公司工作的科特迪瓦士兵，一些人於 9 月獲釋。



“事情會變得更加複雜，因為他們的無人機從（沿海國家）飛到暴力熱點需要更長的時間，”萊辛表示，“他們可能仍然需要飛越尼日爾，這可能是當地政府和俄羅斯的問題。”

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