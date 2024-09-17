李慧琼談赴京參會 冀港施政報告回應改革精神

全國人大常委會委員李慧琼（右）及全國人大代表黃冰芬召開記者會介紹參會情況（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）十四屆全國人大常委會第十一次會議9月13日上午在北京人民大會堂閉幕。參加會議返港的全國人大常委會委員李慧琼及全國人大代表黃冰芬16日在香港召開記者會介紹參會情況。李慧琼表示，在京也參加了中共三中全會的精神分享會。她說，希望香港社會各界認真學習三中全會精神，並期待特區政府在新一份《施政報告》中能夠回應三中全會的改革精神，與國家發展全面對接。



李慧琼介紹，本次會議共審議10件法律和有關決定草案，通過其中4件，包括新修訂的國防教育法及統計法，又聽取審議國務院5個報告和1個執法檢查報告，決定批准3件國際條約等，圓滿完成各項預定任務。



李慧琼表示，國防教育法涉及各個方面，內容豐富，範圍廣泛，因此，完善《國防教育法》對於推廣國防教育至關重要。她表示，雖然國防教育法不直接適用於香港，但加強香港的國防教育有利於增強香港市民的愛國情懷，香港各界可進一步開展一系列國防教育活動。李慧琼提到，今年適逢國慶75週年，非常希望能邀請我國第一艘完全自主研發製造的國產航空母艦“山東號”航空母艦或其他艦艇訪港，並舉辦艦艇開放日，全方位展現新時代建設強大海軍、向海圖強的偉大意義，增強香港市民的制度自信以及身份認同。