天文學家觀測到恆星表面巨大氣泡的浮沉

中評社北京9月16日電／瑞典研究人員日前在英國《自然》雜誌上發表論文說，他們在觀測178光年外的恆星劍魚座R時，看到了巨大氣泡浮上表面、冷卻後下沉並回到恆星內部的過程。這是人類首次詳細觀察到太陽系外恆星上的對流結構及其運動，有助於深入理解恆星的演化。



新華社報導，劍魚座R位於南半球天空，是一顆紅巨星，其直徑約為太陽的350倍，質量與太陽差不多。約50億年後，太陽步入晚年，可能就會是劍魚座R現在的樣子。



2023年7月到8月間，瑞典查默斯理工學院的研究人員利用設在智利的阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列望遠鏡觀測劍魚座R，拍攝了多張圖像。從中可以看到直徑比太陽大75倍的巨大氣泡上浮和下沉，運動周期約為1個月，比此前理論預測的更快。



恆星內部的核聚變反應不斷釋放熱量，熾熱的氣體上升、冷卻的氣體下沉，形成對流，傳遞熱量，並把在核心處生成的重元素如碳、氮等帶到表層。恆星通過星風向外拋射物質、損失質量，對流也被認為是星風的原因。研究團隊計劃進一步觀測劍魚座R，研究它冒出的氣泡是否催生了星風。



此前，人們已經詳細觀測了太陽的對流，但對其他恆星的研究仍以理論模型為主，缺少實際觀測。研究人員說，他們還不理解劍魚座R的對流為什麼比根據太陽推算出的要快，有可能是恆星衰老後的對流模式發生了變化。