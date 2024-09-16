文件解密美日處理1958年核爆事件經過

中評社香港9月16日電／1958年7月，日本海上保安廳的兩艘船只“拓洋”號和“薩摩”號在太平洋航行時遭遇了美國在馬紹爾群島的比基尼環礁進行的氫彈爆炸試驗，船員遭受了核輻射。



一年後，“拓洋”號輪機長永野博吉因罹患急性骨髓性白血病而身亡。有關專家認為，永野的病故與在比基尼環礁遭受核輻射相關性不顯著。



NHK近期獲得了日方船只遭遇氫彈爆炸實驗兩個月後，時任美國駐日大使館秘書理查德·斯奈德詳細記錄事件前後經過的文件。理查德·斯奈德其後曾擔任過美國副助理國務卿。



文件就美國的善後工作寫道：美方很重視日方提出的船員遭受核輻射的主張，向巴布亞新幾內亞的拉包爾派出了醫療隊。日方對美方這一舉措的解釋是美方擔心日方船員身體健康受損。文件就日方的對應措施寫道：日方從事件調查尚未結束的時候起就力圖避免與美方發生衝突。文件指出，美日兩國都在以巧妙的方式處理事件，避免雙邊關係崩盤。



文件中還記錄有理查德·斯奈德自己的感想，其中寫道：從根本上來說，日本人對美國開展核試驗感到不快，認為會危害相關人員的身體健康。但是開展核試驗是無法避免的，有跡象顯示，甚至有部分日本人認為，基於當時的國際形勢，進行核試驗有其合理性。日本人似乎得出的結論是，即便向美國提出抗議，也不會有任何效果，反而會給兩國關係帶來雙方都不願看到的後果。