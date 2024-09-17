快評：明月照家國　兩岸同節慶

中評社快評／今天是傳統佳節中秋節。明月照家國，兩岸同節慶，祝福兩岸同胞、港澳同胞“歡聚月下家家樂，人月團圓萬事安！”



中秋節起源於中國，也是東亞和東南亞一些國家、尤其是當地華人的傳統節日。中秋節是一家團圓的日子，人們通常會回到家中一起吃飯、團聚；會祭祖，感謝祖先庇佑；也會吃與月亮、團圓有關的食品，如月餅、時令的水果等；很多地方還有提燈籠的習俗，舉辦大型的綵燈會。



9月12日晚，中秋佳節前夕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與200餘名兩岸同胞在福州齊聚一堂，參加“福滿中秋夜 兩岸一家親”——2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，中國國民黨副主席夏立言和連江縣縣長王忠銘、民意代表陳雪生、縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約150位參加。



另外，2024海峽兩岸（昆山）中秋燈會近日在江蘇昆山亮燈，約350名兩岸青年現場賞燈“尋龍”。燈會系列活動將持續到10月底，海協會會長張志軍在活動儀式上寄語兩岸青年，勇擔歷史使命，弘揚家國情懷，把握時代機遇。



兩岸同心，情滿海峽；人月共圓，福佑中華。讓《相親相愛的一家人》的歌聲穿越海峽，連接起兩岸同胞的心靈。有緣才能相聚，有心才會珍惜；有福就該同享，有難必然同當；何必让满天乌云遮住眼睛，用相知相守換地久天長。