最新民調：賴就任百日“不贊同者”暴增13%

中評社台北9月17日電／台灣民意基金會今公布最新民調， 賴清德聲望，四成七贊同賴清德處理“國家”大事的方式，三成九不贊同；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德上任百日，聲望從五成八下滑到四成七，不贊同者從 25.5%到現在 38.5%，共 13 個百分點。一個百分點約 19.5 萬人，13 個百分點代表的是 250 萬人以上。上任百日，支持者流失 11.4 個百分點，不支持者遽增 13 個百分點，無疑是個驚人的政治現象。



根據中時新聞網報導，民調顯示，15.1%非常贊同賴清德處理“國家”大事的方式，31.5%還算贊同，26% 不太贊同，12.5%一點也不贊同，11.3%沒意見，3.7%不知道、拒答。四成七大致贊同賴清德處理“國家”大事的方式，三 成九不贊同，一成五沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多 8.1 個百分點。



和上個月相比，贊同賴清德處理“國家”大事方式的人下滑 0.1 個百分點；不贊同的人飆升 7 個百分點。一個百分點約等於 19.5 萬人，7 個百分點代表 136.5 萬人，相當恐怖。



游盈隆說，一來一往，使得贊同他處理“國家”大事方式的人比不贊同的人只多出 8.1 個百分點，與上個月比減少了 7.2 個百分點，可以說是一個嚴重的警訊。



此外，值得注意的是，在過去一個月，非常贊同者回升 5 個百分點，還算贊同者減少 5.1 個百分點。游盈隆說，顯示過去一個月，賴的民意支持規模不變， 但強度增強，已恢復到七月的水平。



從年齡層看，45 歲以下多數不贊同賴領導“國家”的方式，45 歲及以上多數贊同。20-24 歲三成九贊同，四成一不贊同；25-34 歲三成六贊同，四成七不贊同；35-44 歲三成五贊同，五成一不贊同；45-54 歲五成四贊同， 三成八不贊同；55-64 歲五成三贊同，三成二不贊同;65 歲及以上，五成四贊同，二成九不贊同。