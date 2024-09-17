農業農村部點名通報！警惕“雲養經濟”騙局

本文作者喬金亮（圖源：經濟日報） 中評社北京9月17日電／據經濟日報報導，近期，一些不法企業和個人打著“雲養經濟”的旗號，通過互聯網、電話宣傳、組織聚餐旅遊和參觀養殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購魚類、畜禽、茶場等，承諾到期後可獲得高額回報，吸引群眾投入資金。這類違法行為已在近日被農業農村部點名通報。



按照規定，未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的各類行為屬非法集資。近年來，涉農非法集資活動往往以響應國家農業政策、發展現代農業、開發特色產品等名義欺瞞群眾、騙取資金。被點名的上述“雲養經濟”業務已脫離了商品交易的實質，異化為追求高額回報的非法集資行為，資金安全無法保障。事實上，近年來，不少“雲養經濟”平台“爆雷”，一些打著“雲養經濟”旗號的非法集資行為受到查處。



梳理起來，這類非法集資有三大套路。套路一是以新概念新技術為噱頭進行虛假宣傳，實際是投資者認養的畜禽根本不存在，或與實際情況嚴重不符。套路二是向投資者承諾短期內可以獲得高額回報，且保證低風險甚至無風險，實際背後並無真實的盈利模式支撐。套路三是以“拉人頭”方式鼓勵投資者發展下線，並根據用戶所在層級進行提成，具有傳銷性質。由於非法吸收的資金大多在個人或第三方關聯賬戶，追贓挽損難度大。



當然，要把打著“雲養經濟”旗號的違法行為與正常的農業生產經營活動區分開來。互聯網經濟快速發展，催生了一批鄉村新產業新業態。新一代信息技術加速與農業融合，一些地方出現“雲養殖”“雲種植”等做法。合法合規的“雲”本身是一種農業業態和模式。例如，有的利用物聯網對養殖環境實時監測，實現了農業管理“天上看、雲里算、掌上管”，這屬於智慧農業的範疇，除了農產品售賣，不存在直接向公眾收費的情況；有的讓消費者認購一定的種植或養殖份額，享受對應農產品的產權，在線見證生產過程，成熟時配送到家，這屬於分享農業的範疇，參與者本質上是消費者，而非投資者。



市場經濟條件下，人們是消費者也可以是投資者，怎麼花錢當然自己說了算。但是，投資須謹慎。農業的投資回報周期較長，通常情況下利潤率是有限的，對此要有清醒認識，不要輕信“一本萬利”的高額回報，以免中了圈套。投資是有風險也是有門檻的，要對行業有所瞭解，對項目認真研究，掏錢之前盡可能瞭解相關專業知識。此前的“訂單農業”領域騙局盯上的主要是農民，“雲養經濟”領域騙局瞄上的則主要是市民。無論哪種騙局，不管盯上的是哪類人群，都要綳緊一根弦——越是說得天花亂墜，越是承諾收益遠超預期的，越要警惕。



民以食為天。農業雖可能利薄，但卻是永遠的朝陽行業。對方是不是真心搞農業，項目有沒有那麼好，用心看是可以感受到的。凡事多問自己和對方幾個問題，有助於弄清真實情況。辦養殖場需要手續，就要問問有沒有合法資質、養殖場究竟存不存在？算一算賬，究竟正常經營能不能實現所謂收益、是否明顯偏離技術常識和市場規律？交出的錢在哪裡監管、分紅的錢又從何而來？其實，看好農業前景的、有志於鄉村產業的，不妨自己親身投入農業生產經營管理，把“雲”掌握在自己手中。

