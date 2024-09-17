林冬梅為父親林占熺教授拭去頭上的汗滴。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據經濟日報報導，過去半年，年逾八旬的林占熺出了4趟國。



在他福建農林大學國家菌草工程技術研究中心辦公室中擺放著的地球儀上，標記著菌草技術的“全球足跡”——如今已覆蓋106個國家和地區。菌草技術從國內扶貧“生力軍”已發展為支援國際減貧“奇兵”。



歷經數十年，林占熺帶領科研團隊選育出一類草本植物，高產、優質、根系發達、耐瘠薄、耐旱耐鹽碱，最早替代木材用於食藥用菌的栽培，故名“菌草”。由於其富含蛋白質、生長快、適應性強，因此也廣泛用於牲畜飼料。



6月底，林占熺赴日內瓦參加第九屆“促貿援助”全球審議大會。



令林占熺驚喜的是，菌草技術這門全新的交叉學科，在日內瓦一舉獲得高度認可。“最合理”“最經濟”——當時國際評委如此看待這門新技術的應用優勢。



跨越更廣闊的山海，“中國草”陸續在亞太、非洲、拉美等全球南方國家扎根、開花、結果。



今年8月初，在盧旺達舉辦的非洲地區菌草技術培訓班上，林占熺見到了自己的學生、盧旺達第一位菌草項目協調人阿涅絲·阿因卡米耶。2007年，阿因卡米耶從大學畢業，在第一次見到中國菌草專家後，她便找到了發展方向。



“中國專家超級勤奮，工作節奏特別快。”在學習和實踐中，阿因卡米耶逐步適應了“中國節奏”，每天同中國專家並肩工作讓她感到“格外振奮”。“最讓我感到幸福的是，我們能幫到很多人。”她說，菌草技術大受歡迎，特別是婦女、青年在接受培訓後找到生計和出路，有人收入不止翻了一番。

