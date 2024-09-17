南京持續深化紀檢監察隊伍建設

（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，“在貪欲驅使之下，利用影響力為商人老板承攬工程項目站台打招呼，收受賄賂。這完全與紀檢監察幹部身份背道而馳。”這是江蘇省南京市江北新區紀工委原副書記、監察工委原副主任王祖華在被留置期間所作的深刻懺悔。日前，王祖華因犯受賄罪，被判處有期徒刑十年一個月，並處罰金人民幣50萬元。



查辦王祖華腐敗案件，是南京市紀委監委堅持刀刃向內、自剜腐肉的例證。為教育全市紀檢監察幹部常懷敬畏之心、帶頭遵規守紀，該市紀委監委組織470餘名紀檢監察幹部旁聽了該案庭審，引導黨員幹部從身邊人身邊案中深刻汲取教訓，切實築牢拒腐防變的思想堤壩。



南京市紀檢監察機關堅持嚴管與厚愛相結合，既嚴肅查處系統內嚴重違紀違法典型案件，堅決清除“害群之馬”，又強化日常教育管理監督，抓早抓小、防微杜漸，堅決防治“燈下黑”。今年以來，該市紀委監委以“正面引領＋負面約束”為牽引，雙向發力不斷深化隊伍建設，著力鍛造自身正、自身硬、自身廉的紀檢監察鐵軍。



通過梳理分析紀檢監察幹部違紀違法案件，今年5月，南京市紀委監委聚焦共性問題，制定《南京市紀檢監察幹部“五條禁令”》，嚴禁違規吃喝、不當交往、跑風漏氣、說情干預、言行失範，為全市紀檢監察幹部開列“負面清單”，進一步劃清行為邊界和底線。



為用好用活反面典型案例，6月，南京市紀委監委選取近年來查處的10起紀檢監察幹部違紀違法典型案例，進行深入剖析，編印《紀檢監察幹部違紀違法典型案件警示錄》，並推動全市紀檢監察機關開展專題警示教育，引導黨員幹部受警醒、明底線、知敬畏。“《警示錄》中的反面典型忘記了黨員身份，背棄了紀檢監察幹部的職責使命，把黨紀國法拋諸腦後，執紀違紀、知法犯法，最後身陷囹圄，令人警醒。”在江北新區紀工委監察工委舉辦的專題警示教育座談會上，一名年輕紀檢監察幹部感嘆道。



“要堅決摒棄‘看戲’心態，真正把‘看在眼裡的教訓’變成‘刻在心底的警醒’，始終保持自我革命的清醒自覺，保持刀刃向內的堅韌勇毅。”7月上旬，南京市紀委監委機關召開警示教育會，在全體機關幹部觀看系統內專題警示教育片後，市紀委監委主要負責同志作出針對性提醒，督促深化以案促改、以案促治，切實當好黨和人民的忠誠衛士。

