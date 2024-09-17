貴州：強化審計移送問題線索查處

（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省金沙縣紀委監委組織平壩鎮110餘名幹部職工召開警示教育會，現場宣讀對該鎮原黨委副書記、政法委員王某某的處分決定，通報其在工作中不正確履職、致使國家資金損失的違紀行為，用身邊案警示教育身邊人，為與會人員敲警鐘、亮紅線。



此前，金沙縣審計局在開展黨員幹部任職期間經濟責任履行情況審計時，發現王某某不正確履職的問題線索。根據金沙縣紀檢監察監督與審計監督溝通協同聯動機制，縣審計局及時將該問題線索移交縣紀委監委。雙方就問題線索移送標準、問題定性、核查方向等事項溝通後，縣紀委監委對王某某立案審查，查實其在負責統籌鄉鎮垃圾清運工作過程中，因履職不力、監管不到位，導致清運人員通過虛增運輸垃圾數量方式套取國家資金。最終，王某某受到黨內嚴重警告處分，相關人員受到嚴肅處理。



二十屆中央紀委三次全會強調，繼續加大審計等移送問題線索查處力度。貴州省紀檢監察機關加強紀檢監察監督與審計監督貫通融合、協調協同，建立健全信息溝通會商、線索移送及辦理反饋、聯合監督檢查等協同聯動機制，深化運用審計監督成果，推動形成反腐治亂合力。今年1至7月，全省各級紀檢監察機關受理審計移交問題線索360件，轉立案211件。



“為找准紀檢監察監督與審計監督的契合點，我們採取工作協同、成果共享等方式凝聚合力，有利於更好發現問題、查辦案件、促進治理。”貴州省紀委監委相關負責同志介紹，通過建立健全紀審協同聯動機制，在日常監督和案件查辦中主動加強與審計部門協調對接，統籌推進監督力量整合、程序契合、工作融合。



為持續優化紀審協同聯動機制，貴州省紀委監委機關會同省委巡視辦和省審計廳制定出台紀檢監察監督巡視巡察監督與審計監督貫通協同實施辦法，規範在信息溝通、線索移送、措施配合、力量整合、成果運用等方面協作配合。同時，制發關於完善紀檢監察監督與審計監督貫通協同機制的工作流程，規範健全審計發現問題線索移交查辦反饋等機制。建立紀檢監察監督與審計監督貫通協同聯席會議制度，明確聯席會議主要職責、成員單位及溝通聯絡，為推進監督貫通協同搭建“橋梁”。

