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伊朗總統：將繼續推動伊中關係發展
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2024-09-17 11:10:14
中評社香港9月17日電／伊朗總統佩澤希齊揚16日在伊朗首都德黑蘭表示，伊朗將繼續推動與中國雙邊關係的發展。
新華社報導，佩澤希齊揚在其上任後舉行的首次新聞發布會上說，伊朗和中國一直保持良好關係。伊朗將致力於深化雙方合作，繼續推動伊中關係發展。
佩澤希齊揚高度評價中國為推動伊朗和沙特阿拉伯關係正常化所發揮的作用，稱讚這是“確保地區和諧穩定的一大步”。
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