趙少康轟宣傳費集中綠媒：用你錢洗你腦

中評社台北9月17日電／“賴政府”明年度總預算宣傳費大幅提升，引來在野黨批評，甚至要求部分部會重編，尤其過去宣傳標案集中於特定媒體，國民黨“立委”擬以主決議方式，要求分散標案分配。前中廣董事長趙少康表示，“民進黨做太爛只好花錢洗人民的腦”，但預算集中綠媒只會讓宣傳資訊都留在挺綠的同溫層，達不到洗腦效果，無能至極。



根據《中時新聞網》報導，趙少康昨在臉書發文，“民進黨做太爛只好花錢洗人民的腦”，“立法院”新會期快開議了，這個會期是預算會期，“行政院”明年編了14.9億元的媒體宣傳費，比今年大增65%，“用你的錢洗你的腦”還不夠，“立法院”預算中心檢討近三年政府媒體宣傳費，質疑大多數用限制性招標，而且“得標廠商集中度甚高”。



趙少康對比國民黨“立院”黨團的統計，2021年度，“中央政府”媒體宣傳預算，三立跟民視共拿到近5億5000萬元；2022年度，三立加民視共拿到近6億元，“果然如預算中心說的‘得標廠商集中度甚高’”。



趙少康批評，民進黨執政超過8年期間，弊案頻傳、黑金復辟、物價高漲、治安敗壞，拿不出好政績讓人民有感，只好透過各種宣傳想洗人民的腦。可笑的是，民進黨想用我們的預算討好綠媒，卻讓他們的宣傳資訊都留在挺綠的同溫層，連洗腦的效果都達不到，真是無能至極。



趙少康說，政府所有預算都應該用在刀口上，宣傳預算當然也是，其實只要做得好，不用宣傳，人民自然可以感受到，只要在應該溝通解釋，或年節交通資訊、疫苗施打等行政措施上加強媒體宣傳就好，一年怎麼會花超過14億預算？顯然編列浮濫，在野黨必須為人民好好監督把關。其次，宣傳預算分配也應該公平，不能獨厚綠媒，才能確保政府想達到的政策宣傳普及到各層面民眾，打破黨政媒勾結利用預算掌控媒體的亂象，甚至把媒體當成替政黨服務的附隨組織亂象。