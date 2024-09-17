企業投資加快　港經濟注入動力

黑芝麻智能計劃在港設立智能汽車芯片研發中心，將促進香港汽車芯片產業及微電子生態圈發展。（大公報） 中評社香港9月17日電／大公報報導，香港整體投資加快，成為拉動經濟增長的主要動力之一。本地公司及非香港公司註冊成立數量保持上升趨勢，證明香港營商吸引力與優勢不變，預期更多內外科技、金融企業落戶或在港擴展業務，支持香港經濟繼續平穩向好。



近期利好香港經濟因素增多， 一方面是國家持續擴大開放與創新發展，支持香港金融、創新科技發展，保持經濟向好。內地與香港市場互聯互通擴大優化，阿里巴巴納入港股通，預期帶動千億元規模北水南下投資港股，以及更多特專科技企業利用香港上市融資平台；另一面則是美國聯儲局本周減息救經濟已無懸念，美元匯價跌勢轉急，港元兌美元逐步走強，顯示資金流入，推動港元拆息高位回落，紓解高利率對企業信貸成本增加壓力，從而提高企業投資積極性。



公司註冊淨增長 推動新投資



事實上，香港經濟活力十足，繼續是本地及外國企業營商理想地。雖然有零售商因應港人消費模式改變而收縮業務，甚至是結業，但相信只是個別例子。根據香港公司註冊處數字，今年首七個月新成立的本地公司數目上升至80146間，扣除同期64594間公司撤銷註冊或清盤，今年來新成立本地公司淨增加15000多間，令今年7月底止註冊的本地公司總數上升至144.6萬多間，數字再創歷史新高。



至於註冊非香港公司，今年7月底止，仍在登記註冊的非香港公司總數有14957間，繼續接近6月底止14959間的紀錄高位，而今年首七個月新註冊設有營業地點的非香港公司淨增加近600間。換言之，上述數目顯示新註冊成立的本地公司及非香港公司保持增長，成為推動整體投資增長加快的主要動力來源，香港經濟發展有不俗底氣。



智能企業落戶 促進科技發展



其實，內外科技、金融企業紛紛落戶或擴展在港業務，預期投資拉動經濟的動力逐步增強。特區政府計劃五年內引進百間重點企業，據報可提早三年達標，香港迎來新投資浪潮，例如成功在港上市黑芝麻智能計劃在港設立智能汽車芯片研發中心。隨著全球智能汽車技術進步及商業化營運，黑芝麻智能的新投資，可促進香港汽車芯片產業及微電子生態圈發展。事實上，香港正積極推動智能汽車進行道路測試，已啟動元朗錦綉花園試行由生產力促進局旗下汽車科技研發中心所研發的自動駕駛小巴，預期未來有更多智能駕駛項目進行測試。



美日企業看好香港 增加招聘



香港創新科技逐步發力，目標成為新增長引擎，而傳統增長動力如金融業則持續強化，續有美資、日資金融企業加入擴展香港業務，例如花旗集團計劃擴大招聘人手，而據報日資野村計劃擴大香港、新加坡、杜拜等業務，亦會招兵買馬，增聘力攻財富管理業務的銀行家。事實上，在環球投資市場不穩定的環境中，香港基金業績錄得資金淨流入，可見財富資產管理增長潛力巨大。企業投資香港信心增加，新註冊成立的本地及非香港公司不斷增加，投資拉動香港經濟增長的動能將逐步增強。